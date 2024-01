Aufbau läuft auf Hochtouren: Am Freitag startet endlich wieder der Leipziger Eistraum!

"Wir sind diesmal ganz in Weiß gekleidet, passend zur Jahreszeit", erklärte Roland Schröter von der Bergmann Eventgastronomie. Seit 2017 veranstaltet das Unternehmen das Eisevent im Herzen der Messestadt. Am Mittwoch, während die Vorbereitungen noch auf Hochtouren liefen, hatte die Firma zu einer Pressekonferenz geladen.

Bis zum 3. März kann dann wieder auf der Eisbahn rund um den Opernbrunnen Schlittschuh gefahren werden. Hirsch Heinrich in der Mitte der Bahn soll Tag und Nacht erstrahlen. © Christian Grube

"Beim Programm haben wir uns an Bewährtem orientiert", sagte Roland Schröter. So statten am Samstag unter anderem die sogenannten Königsperchten aus dem Österreichischen Waldviertel dem Eistraum einen Besuch ab, am Sonntag stellen die Eiskunstläufer des Leipziger Eissport-Clubs ihr Können unter Beweis. Für den 27. Januar ist ein Fantreffen mit den Icefighters geplant. Das komplette Programm findet Ihr unter www.leipziger-eistraum.de.

Die Trainer des Leipziger Eissport-Clubs stehen an den Wochenenden zudem mit Rat und Tat zur Seite, um Anfänger bei ihren ersten Schritten auf dem Eis zu unterstützen.

Doch nicht nur beim Programm, auch in Sachen Energieverbrauch haben die Veranstalter nachgebessert. "Wir haben das Konzept in Richtung Energiesparung angepasst", betonte Thorsten Wieland von der Betreiberfirma. "Alles läuft mit wenig Strom, selbst das Riesenrad."

"Wir freuen uns, nach drei Jahren wieder mit dem Eistraum ins Jahr zu starten", erklärte Leipzigs Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert am Mittwoch. Dabei verteidigte er noch einmal die Entscheidung, das Event nicht während des Weihnachtsmarkts, sondern im Januar zu veranstalten. "Wir wollen den Zauber lieber verlängern mit dem Eistraum, damit die Leute auch in dieser dunklen Zeit etwas haben, worüber sie sich freuen können."