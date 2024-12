Babylon Berlin in Leipzig: Was Benno Fürmann im Gewandhaus vorhat

Zu hören sein wird dabei natürlich die Musik, die Sebastian Borkowski und seine Kollegen für die Serie geschrieben haben. So dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf den Titelsong "Zu Asche, zu Staub" freuen. "Und auch 'Frenzy' und 'Der böse Zwilling' werden dabei sein, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen."

Die Show gehe schließlich in ein Konzert über. "Wir verwandeln dann das Gewandhaus ins Moka Efti" – die berühmte Bar im Berlin der 20er, die auch in der Serie vorkommt. "Wir entführen den Zuschauer sozusagen mehr und mehr in dieses goldene Berlin."

"Es ist wie ein Live-Hörspiel. Benno Fürmann, der in 'Babylon Berlin' die Figur des General Wendt spielt, liest aus 'Der nasse Fisch', der Romanvorlage für die Serie", erklärt Sebastian Borkowski, Saxophonist und Bandleader des Moka Efti Orchestra, im TAG24-Interview. "Wir unterlegen das mit Musik."

Gemeinsam mit dem Schauspieler sowie Salonniere/Kunstfigur Le Pustra (47) bringt die Band am 24. Februar das Berlin der 20er Jahre ins Gewandhaus und das in Form einer musikalischen Lesung.

Das Moka Efti Orchestra beim Elbjazz-Festival in Hamburg. Als Band für "Babylon Berlin" ins Leben gerufen spielen sie inzwischen regelmäßig Konzerte und arbeiten bereits an ihrem dritten Album. © Markus Scholz/dpa

Die Idee, mehr aus der Serienband zu machen, entstand während der Arbeiten an "Babylon Berlin". Komponist und Pianist Nikko Weidemann hatte zuvor den Auftrag erhalten, die Szenenmusik innerhalb der Show zu betreuen. "Also die Musik, die auch im Bild zu sehen ist. Vor allem in den ersten beiden Staffeln sieht man die Band ja immer wieder beim Spielen im Moka Efti."

Weidemann holte seine Freunde und Kollegen Sebastian Borkowski und Mario Kamien (Komponist, Banjo) dazu. Gemeinsam stellten sie die Band zusammen und nahmen die ersten Songs auf. "Schon im Studio, also lange bevor die Serie fertig war, haben wir gemerkt, dass es eigentlich traurig wäre, wenn wir das nicht weitermachen würden", erinnert sich der Saxophonist.

Der zündende Moment kam während der Dreharbeiten. "Es war ein langer Drehtag im Moka Efti mit vielen Tänzern und Statisten und etwas untypisch für Musiker im Filmbusiness haben wir dann live gespielt. Das hat zu so einer Energie am Set geführt, dass wir dachten, wir müssen das auf die Bühne bringen. Es kann nicht sein, dass das an diesem Abend vorbei ist."

Inzwischen findet sich nicht nur die Serienmusik im Repertoire des Moka Efti Orchestra, auch zwei Alben hat die Band bereits veröffentlicht. Erst vor Kurzem erschien zudem eine Vinyl mit zwei Songs, die sie zusammen mit Schauspieler Christian Friedel (45, "The Zone of Interest") aufgenommen haben. Ein drittes Album ist laut Borkowski in Arbeit.

Als Nächstes geht es jedoch erst auf Frühjahrstour. 13 Termine sind mit der musikalischen Lesung angesetzt, darunter Auftritte in München, Berlin, Hamburg und Baden-Baden. Ein paar wenige Karten für die Show in Leipzig sind aktuell unter anderem noch via Eventim.de verfügbar.