Bachelor-Irina auf Backpacker-Trip: "Man lernt über sich hinauszuwachsen"

Mit Rucksack bepackt startete Ex-Bachelor-Kandidatin Irina Zeiser (30) Ende 2023 ins Abenteuer. Zwei Monate lang erkundete sie Südostasien. © Montage: Irina Zeiser

"Ich wollte schon immer auswandern, am besten an einen Ort mit schönem Strand, an dem ich surfen kann", so Irina auf die Frage, warum sie auf Reisen gegangen ist. "Eigentlich wollte ich nach Portugal. Die dortigen Jobangebote haben mir allerdings nicht zugesagt. Also habe ich mir einen Alternativplan überlegt. Ich habe mir eine Online-Weiterbildung im Bereich Marketing gesucht und mich dann entschieden Länder zu besuchen, die ich noch nicht gesehen hab. So fiel die Wahl dann auf Sri Lanka und Thailand."

Während sie den Süden und Südosten Asiens bereiste, ging sie auch noch dem Unterricht nach. "In Sri Lanka war das ziemlich cool, weil da gerade noch die Regenzeit herrschte. Bis 15 Uhr konnte ich immer die Orte erkunden, an denen ich war. Dann setzte der Regen ein und man konnte ohnehin nicht raus. Ich hatte also genug Zeit zum Lernen. In Thailand hatte ich dann superschönes Wetter, das hat das Arbeiten natürlich etwas schwieriger gemacht."

Irina hat hautnah Elefanten erlebt, ist mit Schildkröten geschwommen, hat das Nachtleben von Bangkok erkundet und einen malerischen Strand nach dem anderen entdeckt.

Über all dem ist ihr vor allem aber die Freundlichkeit der Menschen in Erinnerung geblieben. "Die Menschen haben nicht viel. Aber trotzdem sind alle so herzlich und laden dich noch auf das letzte bisschen Essen ein, auch wenn sie dich kaum kennen. Diese Warmherzigkeit ist schon krass."