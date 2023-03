Bachelor-Irina erlebt Überraschung im Supermarkt: "Wahrer Akt der Nächstenliebe"

Leipzig - Wahrscheinlich stand jeder von uns schon mal an einer Kasse und hatte plötzlich sein Portemonnaie vergessen. Bei Ex-" Bachelor "-Kandidatin Irina Zeiser (30) führte genau dies nun zu einer besonders überraschenden Erfahrung.

Ex-"Bachelor"-Kandidatin Irina Zeiser (30) erlebte in einem Supermarkt nun einen "wahren Akt der Nächstenliebe", wie sie selbst sagt. © Montage: Screenshot/instagram.com/larinabeauty/

"Habt ihr schon mal einen Wahren Akt der Nächstenliebe erfahren?", begann die Leipzigerin, die im vergangenen Jahr um das Herz von Bachelor Dominik Stuckmann (31) gebuhlt hatte, aber in der dritten Folge freiwillig gegangen war, auf Instagram von ihrem Erlebnis zu berichten.

Die 29-Jährige habe gerade in einem Supermarkt an der Kasse gestanden und bezahlen wollen, als ihr auffiel, dass sie ihre Geldbörse nicht dabei hatte. "Ich hab dann wild versucht, mein Apple Pay anzuschmeißen", doch das Telefon habe nicht mitspielen wollen.

Während Irina noch mit ihrem Handy kämpfte, habe sich plötzlich eine Frau hinter ihr an sie gewandt und gefragt, ob sie ihr helfen könne. "Ich meinte: 'Ne, vielen Dank, [...] das klappt sicher gleich. Und dann sagt die Dame plötzlich: 'Ach, kommen Sie, ich bezahle Ihnen das. Was brauchen Sie denn?'"

Irina habe noch dankend ablehnen wollen, doch da stand die Frau auch schon bei der Kassiererin und bezahlte ihre Rechnung.

"Daraufhin wollte ich darauf bestehen, dass ich ihr das Geld per Paypal schicke oder überweise, aber sie meinte, so ein neumodisches Zeug habe sie nicht und ihr wurde auch schon einfach so geholfen."