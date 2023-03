Bei diesem Retro-Barbier ist der Kunde noch Kaiser

Grimma - Mit strenger Milde schaut Reichskanzler Bismarck von der Wand in den Frisiersalon "Kaiserstübchen". Denn hier wird das Haupthaar noch gescheitelt und der Bart gezwirbelt wie zu Kaisers Zeiten - ohne Föhn und elektrischen Rasierer. Friseur Markus Berthold (33) trägt selbst Zwirbelbart, vornehme Brille und eine braune Melone auf dem Kopf, für den Dienst am Kunden streift er sich einen weißen Kittel über. Angefangen hat dies einst aber mit einer Elvis-Tolle.

Eine Pickelhauben-Figur bewacht die gemütliche Sofaecke, neben einer altertümlichen Registrierkasse prangt ein Fernsprechapparat mit Wählscheibe und Telefongabel. An den Wänden hängen Bildnisse und Dokumente von anno dazumal, und es mangelt nicht an historischen Friseur-Utensilien.

Wer auf dem alten Frisierstuhl unweit des Grimmaer Rathauses Platz nimmt, hat bereits eine kleine Zeitreise hinter sich. Denn das Kaiserstübchen heimelt einen mit historischem Ambiente wie in einem Museum an.

Den letzten Feinschliff holte er sich bei Europas besten der Herrenfriseure - den Schorem Haarsnijder in Rotterdam. Noch eine Prüfung steht aus, dann darf Markus Berthold sich in diesem Jahr auch noch "Meister" nennen.

Im Leipziger Salon "Rockhairbella" wurde er schnell zur Verstärkung. Mit ein paar Tricks gelang es ihm, als 26-Jähriger noch zur Friseur-Lehre zugelassen zu werden. Und der spätere Geselle hatte das Glück, dass ihm ein alter Meister noch sämtliche Tricks und Wässerchen beibrachte. Berthold: "Obwohl ich schon richtig gut am Kunden war, musste ich noch immer am Luftballon trainieren - ganz alte Schule halt."

In dieser Zeit wollte sich die gelernte Fachkraft für Lagerlogistik ohnehin beruflich neu orientieren. Berthold: "In der Branche verdiente man trotz Vollzeitjob so wenig, dass man am Monatsende doch noch aufstocken musste. Eine befreundete Frisörin fragte ich, ob ich bei ihr für vier Wochen ein Schnupperpraktikum absolvieren darf."

Als Mittzwanziger war er in der Rockabilly-Szene unterwegs, in der man Fan von Musik und Style der US-amerikanischen 1950er-Jahre ist. Ein Kumpel fragte, ob er ihm nicht für einen Abend eine Elvis-Tolle frisieren könnte - das Ding blieb stabil und erhielt ausschweifende Bewunderung.

Der Scheitel schnurgerade, das Haupthaar gegelt. Die jüngeren Kunden müssen auf den im Preis inbegriffenen Schnaps und den Zigarillo selbstredend verzichten. © Ralf Seegers

Inzwischen hat sich der geschichtlich interessierte Haarschneider auch noch andere Zeitepochen erschlossen und ist Vereins-Chef der "Wettiner Löwen". Berthold: "Während meine Freunde bei Mittelalter-Festen als Ritter ihre Schaukämpfe zeigen, demonstriere ich für kleine Münze das alte Bader-Handwerk." Da wird - natürlich nur als Show - auch mal ein Zahn gezogen oder ein Aderlass vorgenommen.

Mitten in der Pandemie wagte Teddy, was inzwischen eine Art Künstlername ist, den Schritt in die Selbstständigkeit. Sein Kaiserstübchen in Leipzig fand schnell viele Liebhaber. Da in der Straße aber gerade riesige Sanierungsarbeiten anstehen, suchte er sich eine ruhigere Gegend.

Die Wahl fiel vor wenigen Wochen auf Grimma, weil hier auch seine Verlobte lebt, die - das Leben bindet manchmal kuriose Schleifen - mit Familiennamen ausgerechnet Kaiser heißt.

Einige Stammkunden halten ihm die Treue und nehmen für einen guten Friseur auch eine längere Fahrt in Kauf, sie kommen selbst aus Saalfeld oder Dresden.

Markus Berthold: "Ich nehme mir für einen Herren-Nassschnitt 45 Minuten Zeit. Viel wichtiger ist aber die fachliche Beratung im Vorfeld." In seinen Angeboten, die sich im mittleren Preissegment bewegen, sind jeweils noch ein Schnaps und ein Zigarillo enthalten, halt wie zu Kaisers Zeiten. Auch wenn sich Teddy auf das Herrenfach spezialisiert hat, gibt er auch Damen auf Wunsch einen gepflegten Kurzhaarschnitt. Oder Kindern - dann natürlich ohne Alkohol und Tabak.