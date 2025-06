Vom Ballsaal zum Sommerfest: Hier beobachtete schon Napoleon die Leipziger Völkerschlacht

Von Anke Brod

Leipzig - Rauschendes Sommerfest auf geschichtsträchtigem Grund: Neben Spiel, Spaß und guter Laune stellen Siedler am Samstag und Sonntag in Leipzig-Meusdorf ihren neuen Historienkreis vor. Nicht nur, dass Napoleon im Ort seinen Postkutschen-Fuhrpark unterhielt, auch Europas größter Ballsaal zog einst die feine Gesellschaft an.