Black Price Days, Spielenacht, Insektenbörse: So verbringt Ihr Euer Wochenende in Leipzig

Egal, ob Ihr Bock auf Shopping, Spielen oder Tanzen habt, am Wochenende kommt Ihr in der Messestadt auf Eure Kosten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Der Advent nähert sich in rasend schnellen Schritten. Bevor der Leipziger Weihnachtsmarkt seine Buden öffnet, gilt es allerdings noch, ein letztes vorweihnachtliches Wochenende in der Messestadt zu genießen - wie, das erfahrt Ihr in unseren Tipps.

TOURISTIK & CARAVANING

Seehausen - Bei den winterlichen Temperaturen draußen wärmt man sich doch gerne mit den Gedanken an den nächsten Urlaub. Wer da noch Inspiration braucht, der ist auf der "Touristik & Caravaning"-Ausstellung in der Leipziger Messe gut beraten. Dort könnt Ihr Euch bei zahlreichen Ausstellern rund um das Thema Urlaub informieren, egal, ob über Caravaning über Tourismus bis hin zu Outdoor und Kulinarik. Am Samstag und am Sonntag hat die Messe noch zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, Tickets ab 15 Euro bekommt Ihr vorab online.

Camper-Van gefällig? Auf der Urlaubsmesse in Leipzig werdet Ihr fündig. © Landesmesse Stuttgart GmbH

BLACK PRICE DAYS IM HAUPTBAHNHOF

Zentrum - Wahre Sparfüchse haben das nahende Weihnachtsfest im Blick - und schlagen bezüglich Geschenken schon in der Black Week zu. Auch der Leipziger Hauptbahnhof hat einige Angebote in petto und lädt zu den Black Price Days am Samstag zwischen 10 und 20 Uhr. Außerdem wird ein "Mystery Shopper" unterwegs sein und einem ausgewählten Besucher den Einkauf bezahlen. Das solltet Ihr nicht verpassen!

Die zahlreichen Geschäfte in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs hauen am Samstag ihre Angebote raus. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

SPIELENACHT IN DER LUDOTHEK

Thekla - Wer nicht so viel Bock auf Konsum, sondern eher auf einen gediegenen Spieleabend hat, der sollte am Samstagabend um 19 Uhr in die Ludothek nach Thekla kommen. Wie jeden letzten Samstag im Monat findet dort die beliebte Spielenacht statt, wo Ihr Euch alleine oder mit Freunden durch mehr als 3000 vorhandene Spiele wühlen und diese auch ausprobieren könnt. Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Tickets könnt Ihr Euch vorab >hier kaufen.

Die Auswahl der Spiele in der Ludothek ist bei Weitem nicht nur auf "Mensch ärgere dich nicht" begrenzt! © 123RF/ralfliebhold

PARTY

Zentrum/Connewitz - Tanzen statt Shoppen ist natürlich auch eine Lösung: Am Samstagabend könnt Ihr das unter anderem auf der "Songs für Liam"-Party in der Moritzbastei, wo Ihr ab 23 Uhr musikalisch alles bekommt, was das Indie-Herz begehrt: Von den Giant Rooks über Franz Ferdinand, Von Wegen Lisbeth und den Wombats bekommt Ihr die besten Tunes auf die Ohren, Tickets könnt Ihr Euch vorab für acht Euro online kaufen. Wer es etwas gemischter mag, geht ab 22 Uhr in die Benefizdisco ins Conne Island, wo Ihr zu "all styles mixed" auf der Tanzfläche abgehen könnt.

Nicht nur Songs für Liam, sondern für alle Indie-Fans gibt es in der Moritzbastei. © picture alliance/dpa/Markus Scholz

INSEKTENBÖRSE

Grünau - Wer es trotz Feierei früh aus den Federn schafft, der kann sich im Komm-Haus in Grünau einem ganz speziellen Interessengebiet nähern: Dort findet zwischen 8 und 14 Uhr die Entomologen-Messe statt, wo Sammler und Museen zusammenkommen, um getrocknete Insekten zumeist für wissenschaftliche Zwecke zu kaufen, verkaufen oder zu tauschen. Auch Laien und Interessierte sind gern gesehene Gäste. Der Eintritt kostet 3,50 Euro.

Schmetterlinge und weitere Krabbeltiere stehen auf der Insektenbörse zum Verkauf. © picture alliance/dpa