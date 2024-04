Neuer Laden "Bücherkatze" eröffnet in Leipzig-Reudnitz: "Lesen wird wieder glamourös!"

Leipzig - Neuer Lesestoff für Leipzig-Reudnitz ! Marcia Benecke (29) hat jahrelang in diesem Viertel gewohnt und nun ein schwerwiegendes Defizit für Leseratten und Bücherwürmer beseitigt: Am vergangenen Wochenende eröffnete sie die "Bücherkatze".

Fantasy-Bücher, Krimis, Sachbücher: In der "Bücherkatze" findet Ihr eine große Auswahl an Literatur. © Marcia Benecke

Wer sich in Reudnitz neuen Lesestoff besorgen wollte, musste sich stets in eine Buchhandlung ins Zentrum oder in andere Stadtteile bewegen - bis jetzt. Marcia Benecke hat aus einem Ladengeschäft im Täubchenweg 83 ein neues Paradies für Leser und Leserinnen geschaffen.

"Ich hab selber bis vor einem Jahr in Reudnitz gewohnt und hatte den mit Graffiti vollgesprühten Laden schon länger im Auge. Just for fun hab ich dann die Immobilienfirma angeschrieben, ob ich ihn mir mal angucken kann, und das hat geklappt", berichtet die Ratzeburgerin, die während und nach ihrem Master-Abschluss in Germanistik bereits viele Jahre in Buchhandlungen und einem Antiquariat gearbeitet hat.

Ende Februar hatte sie dann den Schlüssel für die Räumlichkeiten in den Händen und gestaltete mit der Unterstützung ihres Mannes und ihrer Freunde die neue Lese-Oase nach ihren ganz eigenen Vorstellungen. "Wir haben gestrichen, die Regale aufgestellt und die Theke selber gebaut. Es ist alles handgemacht", so die 29-Jährige stolz.

Am vergangenen Samstag dann öffnete die "Bücherkatze" das erste Mal, zahlreiche Nachbarn stöberten sich durch die Regale und Auslagen. "Samstag und der darauffolgende erste Öffnungstag am Dienstag waren krass. In den kommenden Tagen wird sich das wahrscheinlich etwas einpendeln", hofft Marcia.