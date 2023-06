Die Helene Fischer der Kinder: So war das Konzert von Simone Sommerland in Leipzig

Leipzig - Es ist Samstagnachmittag. Vor der Parkbühne am Geyserhaus im Leipziger Norden hat sich schon eine lange Schlange gebildet. Unzählige Kids im Kindergarten-Alter haben sich am Eingang eingefunden, um ihren großen Star endlich einmal live zu erleben: Simone Sommerland (46).

Während sich draußen die Kinder langsam warm machen, trifft TAG24 die sympathische Sängerin vor der Show. Es ist die erste große Deutschlandtour von Simone Sommerland. Wie sind denn die Reaktionen? "Absolut toll. Ich hätte nie mit so einer Resonanz gerechnet. Viele Konzerte sind lange vorher ausverkauft. In Berlin spielen wir vor 5000 Menschen. Das ist Wahnsinn."

Moment, wer? Für Eltern, die Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren haben ist das keine Unbekannte. Mit mehr als 60 erschienen Alben und mehr als 2,3 Millionen verkauften Exemplaren führt in Sachen Kindermusik im Moment kein Weg an ihr vorbei.

"Ich möchte das gar nicht so gern vergleichen, da wir völlig verschiedene Sachen machen. Sie ist eine großartige Künstlerin. Ich denke weniger darüber nach, in welcher Dimension das gerade stattfindet und mache einfach weiter."

Unzählige Kinder besuchten das Konzert mit ihren Eltern. © Christian Grube

Was hat die Corona-Pandemie für Auswirkungen auf ihre Arbeit gehabt? "Das Augenmerk hat sich in dieser Zeit stark auf die Kinder gerichtet. Während dieser Zeit ist unser YouTube-Kanal deutlich mehr frequentiert worden, weil wir den Kindergarten quasi nach Hause gebracht haben."

Unterhält man sich im Publikum mit Eltern berichten sie genau dieses. "Wir haben Simone Sommerland während der Kita-Schließungen immer zu Hause gehört und unsere Kleinen sind nun total glücklich, einmal ein Konzert von ihr besuchen zu können", erzählt Kati aus Borna. Für viele der Kinder ist es die erste Veranstaltung dieser Art.

"Nach den Konzerten gibt es ein kleines Meet & Greet. Die Kinder sagen dann immer 'ich hab dich auf dem Tablet gesehen', 'Ich kenn dich von YouTube, du warst in unserem Fernseher'. Es ist eine tolle Erfahrung aus dieser gewissen unpersönlichen Umgebung in die direkte Begegnung mit den Kindern zu kommen", erzählt Simone Sommerland begeistert.

Aufgrund des Regens verschiebt sich der Konzertbeginn etwas, doch die kleinen Fans sind sofort Feuer und Flamme, als ihr Star die Bühne betritt. Eine Stunde mitmachen, singen und Spaß haben. "Ich finde es viel schöner, wenn die Kinder mitmachen dürfen. Ich hole auch immer mal einige auf die Bühne."

Nach dem Konzert sieht man nur glückliche Gesichter. Wer keine Karte für das Leipziger Konzert ergattern konnte, hat im Laufe des Sommers noch mehrfach die Chance, Simone Sommerland live zu erleben: So tritt die Sängerin am 2. Juli im Elbauenpark in Magdeburg oder am 27. August in Altenberg auf.