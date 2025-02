Die Messe ruft: Das könnt Ihr dieses Wochenende in Leipzig erleben

Das könnt Ihr neben der alljährlichen Haus-Garten-Freizeit-Messe und einigen Partys am Samstag und Sonntag in Leipzig unternehmen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Wieder ist eine Woche überstanden und das wohlverdiente Wochenende kann beginnen. Das könnt Ihr neben der alljährlichen Haus-Garten-Freizeit-Messe und einigen Partys am Samstag und Sonntag in Leipzig unternehmen.

Tauschrausch

Ost­vorstadt - Wer kennt es nicht, die Sachen türmen sich ungenutzt in irgendeiner Ecke - zu schade zum Wegwerfen und zu faul zum Verkaufen. Dann tauscht sie doch einfach gegen Dinge, die Ihr wirklich gebrauchen könnt. Die Lagerraum-Vermietung MyPlace SelfStorage macht das in Leipzig gerade ganz einfach möglich. Schnappt einfach Eure einwandfrei funktionierenden und perfekt in Schuss gehaltenen Gegenstände und macht Euch zwischen 9 und 13 Uhr auf den Weg in die Rosa-Luxemburg-Straße 35.

Noch bis zum 28. Februar findet die Tausch-Aktion statt. (Symbolbild) © dpa/ Karl-Josef Hildenbrand

Messe-Wochenende

Seehausen - Mit der Haus-Garten-Freizeit zieht eine der größten und erfolgreichsten Veranstaltungen bis einschließlich Sonntag in die Leipziger Messe ein. Wie der Name schon verrät, könnt Ihr hier in den Bereichen Bauen, Wohnen, Garten, Gesundheit, Freizeitgestaltung, Mode und Heimtier den einen oder anderen Schnapper machen. Für 15 (ermäßigt: 12) Euro seid Ihr von 9.30 bis 18 Uhr dabei.

Die letzten Tage der Haus-Garten-Freizeit-Messe genießen könnt Ihr am Wochenende in Leipzig. © dpa/Jan Woitas

Kunst und Trödel

Connewitz - Ihr könnt Euch zwischen Kunst und Flohmarkt nicht entscheiden? Müsst Ihr am Samstag im Werk 2 auch nicht. Zwischen 11 und 18 Uhr präsentieren Kunstschaffende ihr Handwerk in einer Halle, während in der zweiten fleißig Schätze verkauft werden.

Das Werk 2 verbindet diesen Samstag Kunst und Trödel. © EHL Media

Party, Party, Party

Barfusz Club - Feiern, was das Zeug hält, und am nächsten Morgen trotzdem ausgeruht aufwachen klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es aber zumindest einmal im Monat im Barfusz nicht. Denn am Samstag ist ab 20 Uhr wieder "Early Disco Time". Die nächsten vier Stunden kann ordentlich getanzt werden, bis um Mitternacht der Heimweg ansteht. Für acht Euro seid Ihr dabei. Elsterartig - Ab 20 Uhr gemütlich etwas zusammen essen und trinken und dann ab 22.30 Uhr zur Party übergehen könnt Ihr auch diesen Samstag wieder im Elsterartig. Wer am ElsterTanz teilnehmen möchte, zahlt fünf (Studenten: drei) Euro. Spizz Club - Die wilden 2000er-Jahre könnt Ihr Samstagabend im Spizz zurückholen. Auf zwei Floors gibt's von Charts & Dance Hits bis zu unvergesslichen Black Classics eine bunte Mischung auf die Ohren. Tickets bekommt Ihr ab 18 Jahren an der Abendkasse. Studis bezahlen die ganze Nacht nur fünf Euro.

Die Qual der Wahl habt Ihr bei Eurer Samstagabend-Gestaltung. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

Flohmarkt für den guten Zweck

Zentrum - Shoppen und gleichzeitig das Leipziger Tierheim unterstützen könnt Ihr am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Creative Orbit Market des GUMBOs.