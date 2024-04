Die Scorpions kommen nach Leipzig und haben eine weitere Musik-Legende dabei!

Leipzig - Mit "Wind of Change" verewigten sich die "Scorpions" nicht nur in den Annalen der Rockgeschichte, sondern lieferten obendrein noch den Soundtrack zur Wende. Fast 60 Jahre rocken Sänger Klaus Meine (75) und seine Mannen inzwischen die Bühnen dieser Welt. Nun kommen die "Scorpions" zurück nach Leipzig - und haben gleich noch hohen Besuch dabei.

Klaus Meine (75) und seine Mannen kommen im September nach Leipzig. © Bernd Thissen/dpa

Grund für den Besuch ist die am 11. September startende "Love at First Sting"-Tour, die die Herren unter anderem neben Leipzig unter anderem auch nach Hamburg, Köln, Frankfurt und Nürnberg bringt.

Bei ihrer Tour im vergangenen Jahr hätten sie einige Städte mit starker Fanbase aus Zeitgründen auslassen müssen, so Klaus Meine in einer Mitteilung. "Aber wir haben uns die Stimmen der Fans zu Herzen genommen und schon bei der Planung für 2024 miteinberechnet. Jetzt kommen wir im September zu den Rockfans!"

Mit der Tour feiern sie 40 Jahre ihres gleichnamigen Albums und haben dafür gleich noch eine neue Show auf die Beine gestellt.

"Der Skorpion wird den Stachel für die deutschen Fans noch mal richtig ausfahren", so Meine.