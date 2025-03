Eine echte Quasselstrippe! Sächsin Lilly (14) stellt alle Jungs in den Schatten

Mit ihrem souveränen auftreten und überzeugenden Argumenten debattierte sich eine Leipzigerin nach ganz oben - und lies dabei gleich mehrere Jungs hinter sich.

Von Juliane Bonkowski, Lisa Marie Peisker

Leipzig - Soll Rauchen in der Öffentlichkeit verboten werden? Mit dieser Frage debattierte sich Lilly Werner (14) an die Spitze des Regionalfinales von Jugend debattiert. Das Besondere: Die Leipzigerin konnte gleich mehrere Jungs, die allesamt schon Erfahrungen in dem Schülerwettbewerb hatten, abhängen.

Mit ihrem souveränen auftreten und überzeugenden Argumenten gewann die Leipzigerin Lilly Werner (14) das Regionalfinale des Wettbewerbs "Jugend debattiert". © fab Und genau darauf ist sie auch mächtig stolz. "Ich kann es kaum glauben, gegen so starke Konkurrenz […] bei meiner ersten Teilnahme gleich überzeugen zu können. Über den Sieg freue ich mich riesig!", erzählte sie TAG24. Am 18. März stieg die talentierte Jugendliche für das F.-A.-Brockhaus-Gymnasium in den Ring und sicherte sich mit ihrem Erfolg nicht nur die Teilnahme an einem dreitägigen Debattiertraining, sondern auch noch den Einzug ins Landesfinale. Im Audimax der Universität Leipzig setzte sich Lilly gegen 32 Schüler aus neun Schulen in Leipzig und Umgebung durch - verlor dabei nie den Blick fürs Wesentliche. "In der Debatte bzw. im Gespräch ist es wichtig, einen sachlichen und respektvollen Umgang miteinander zu finden", und genau das hat sie getan.

"Das Zwischenmenschliche ist gerade heute das A und O"