Endlich amtlich: Michael Baumann ist jetzt offiziell der Kleingartensheriff!

Leipzig - Bei den Gartenfreunden Südost in Leipzig sorgt er seit Jahren für Ordnung, jetzt hat er seinen Titel offiziell: Vereinschef Michael Baumann (62) ist nun auch von Amts wegen der Kleingartensheriff!

Mit der Eintragung will Baumann seinen Namen nun schützen. "Den Antrag habe ich ganz offiziell auf dem Bürgeramt gestellt. Die waren erstmal baff. Der Mitarbeiter war mir aber sehr wohlgesonnen. Er hat es sofort genehmigen lassen."

Eines der Profile habe mit seinem Konterfei sogar für zwielichtige Gewinnspiele geworben. "In einem anderen stand: 'Ich zerficke dich mit der Kleingartenordnung.' Da wäre ich bald ausgerastet, als ich das gelesen hab", so der richtige Kleingartensheriff. Die Nachahmer habe sein Team allesamt gemeldet, um sie aus dem Netz zu nehmen.

Der Vorsitzende des Kleingartenvereins im Südosten der Messestadt hat sich seinen wohlverdienten Titel jetzt als Künstlernamen in den Ausweis eintragen lassen. "Und der Reisepass folgt am Freitag", verriet er stolz TAG24.

Seinen berühmten Titel gab Baumann sich nicht selbst, wie immer wieder behauptet wird. Er erhielt ihn aus der Zeitung. © Montage: Screenshots/instagram.com/kleingartensheriff/

Seinen inzwischen offiziellen Titel hat Michael Baumann übrigens einer Story der "BILD" zu verdanken.

"Vor etwa sieben Jahren zeigte ARTE einen Beitrag namens 'Clash über'm Gartenzaun', in dem ich dabei bin. Der ist auch heute noch bei YouTube zu finden. Der Film war so gut, dass danach die Zeitung kam und einen Artikel mit mir machen wollte", erinnert sich der Leipziger.

Baumann willigte ein und gab schließlich auch den Beitrag in dem Blatt frei. "Am nächsten Morgen, ich war noch nicht mal richtig wach, da klingelte es und ich höre nur: 'Was hast'n du für Blödsinn erzählt!?' Da titelte die Zeitung: 'Ich bin der Gartensheriff von Leipzig.'"

Bis heute werde Baumann unterstellt, den Namen sich selbst gegeben zu haben. Gegenüber TAG24 beteuert er jedoch: "Das habe ich so nie gesagt, aber da hatte ich den Namen weg." Und nun hat er ihn sogar in seinen Ausweisdokumenten stehen.