Minirock viel zu kurz! Jury kann "von hinten bis zu deinem Bauchnabel gucken"

Istanbul (Türkei) - Die Neue wird so richtig in die Schranken gewiesen. Bei " My Style Rocks " kann Celia (28) bislang nicht überzeugen. Da werden Harald Glööckler und Natascha Ochsenknecht (beide 60) deutlich.

"Du hast zwar bisschen mehr Make-up gemacht, aber du kommst seit drei Tagen in diesen kurzen Kleidern", hat auch Glööckler das Problem registriert. "Du bist eine Erscheinung, hast alle Möglichkeiten, dich hier richtig in den Vordergrund zu stellen und gute Punkte zu bekommen."

Chefjuror Harald Glööckler (60) mag nicht, dass Celia nicht zuhört. © YouTube/My Style Rocks

Eigentlich möchte Celia mit diesem Outfit die Ausstellung eines Künstlers besuchen, der geometrische Figuren präsentiert. Sie wolle in ihrem futuristischen Outfit "edgy und strong" wirken, was auch ihr gewählter Lady-Gaga-Song "Born This Way" widerspiegele.

Zudem habe sie sich so kontrastreich gekleidet, da sie laut Internet einen "Deep Winter Hautton" habe, weshalb ihr kühle, dunkle Farben besonders gut stehen würden.

Da schüttelt Harald Glööckler nur mit dem Kopf: "Man kann alles tragen mit der richtigen Attitude und wenn es richtig kombiniert ist. Das ist so 90s dieser Schmarrn, ach du liebe Zeit."

Dass sie ihm ständig ins Wort fällt und alles schönzureden versucht, lässt den 60-Jährigen verstummen: "Das ist mir zu doof, du hörst nicht zu, hast für alles 'ne Antwort, du kriegst deinen Punkt und gut isses."

Mit durchschnittlich zwei Punkten der Konkurrenz und insgesamt nur sechs von möglichen 15 ist Celia das Schlusslicht der Folge 116.

"My Style Rocks Germany" läuft montags bis freitags ab 17 Uhr und sonntags ab 17.30 Uhr bei Sport1. Das Finale steigt am Samstag, 2. August. Auf YouTube sind die Folgen anschließend abrufbar.