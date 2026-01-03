Erstmals mit Symphonie-Orchester: Die Prinzen gehen wieder auf Tournee!

Leipzig - Die Prinzen wieder auf Tournee - am 12. Januar geht es los in Mannheim. Musikalisch verspricht die Show einerseits nichts Neues, andererseits Ungewöhnliches. Der Titel der Tour - "Symphonica 2026" - deutet an, was gemeint ist.

Die Prinzen (v.l.): Mathias Dietrich (61), Sebastian Krumbiegel (59), Tobias Künzel (61), Alexander „Ali“ Zieme (54), Henri Schmidt (57), Wolfgang Lenk (58) und Jens Sembdner (58). © IMAGO/Berlinfoto

Die Prinzen setzen ihre lange Bandgeschichte in einen neuen Zusammenhang - mit großem Orchester auf Reise durch Konzerthäuser und Opernsäle, doch nicht als Bruch mit dem eigenen Stil, sondern als Erweiterung dessen, was ihre Musik seit jeher auszeichnet: mehrstimmiger Gesang, klare Melodien und ein ausgeprägtes Gespür für Sprache.



Im Mittelpunkt der Konzerte stehen die bekannten Songs aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte. Titel wie "Millionär", "Alles nur geklaut" oder "Küssen verboten" bleiben in ihrer Grundform erhalten, werden jedoch symphonisch arrangiert und gemeinsam mit dem Orchester der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach aufgeführt. Die klassische Besetzung ergänzt die Band um Streicher, Bläser und orchestrale Dynamik, ohne den Fokus vom Gesang zu nehmen, der stets das Zentrum ihrer Musik war.

Die Idee, das eigene Repertoire in einem orchestralen Kontext zu präsentieren, ist eng mit dem 35-jährigen Bestehen der Band verbunden. Sänger Sebastian Krumbiegel (59) hat im Vorfeld der Tour deutlich gemacht, dass es dabei weniger um Nostalgie gehe als um Neugier und dass man nach so vielen Jahren nicht einfach dieselben Programme wiederholen wolle, sondern Lust habe, die eigenen Lieder neu zu betrachten und klanglich weiterzudenken.

Ähnlich äußerte sich Tobias Künzel (61). Ein Orchester sei für ihn kein dekorativer Zusatz, sondern eine Möglichkeit, Stimmungen, Ironie und Zwischentöne deutlicher hörbar zu machen. Die Arrangements der "Symphonica 2026"-Tour wollen diesem Ansatz folgen: Sie verdichten, erweitern und kontrastieren, statt die Songs zu überdecken. Neue Musik der Truppe war vor fünf Jahren auf dem Album "Krone der Schöpfung" erschienen.