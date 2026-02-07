Hypnose-Shows bei Leipzig nahezu ausverkauft: So könnt Ihr trotzdem gratis dabei sein
Schkeuditz - Wolltet Ihr Euch schon immer mal hypnotisieren lassen? Dann habt Ihr schon bald die Möglichkeit dazu, denn das Duo "Die Unfassbaren" kommt mit seiner Magic-Comedy- und Hypnose-Show ins sächsische Schkeuditz. Mit TAG24 könnt Ihr Tickets für die teilweise ausverkauften Events gewinnen.
"Die Unfassbaren" - das sind Ben David, ein "charismatischer Draufgänger und Meister der Illusionen", und der Hypnotiseur Christo. Beide teilen die Leidenschaft für Magie, Hypnose und Entertainment mit einer gehörigen Portion Humor.
Sie bringen ihr neues Programm auf Dutzende Bühnen in Deutschland. Getreu dem Motto "Wenn du es dir vorstellen kannst, ist es auch möglich" von Walt Disney ist bei dieser Show quasi nichts unmöglich.
"Ben David sorgt für verblüffende magische Momente, die direkt im Publikum geschehen", kündigt das zauberhafte Duo an. "Christo demonstriert, wie Hypnose verborgene Fähigkeiten in jedem Menschen weckt, der sich ohne Angst auf das Abenteuer einlässt."
Das Tolle: Keine Show ist wie die andere, jeder Hypnose-Abend wird dank des Publikums individuell und unvergesslich.
Traut Ihr Euch, Euch hypnotisieren zu lassen? Dann macht mit beim TAG24-Gewinnspiel!
Am 14. März finden zwei Shows der beiden im Kulturhaus Sonne in Schkeuditz statt. Die erste um 15.30 Uhr ist bereits ausverkauft, die zweite um 20 Uhr auch fast.
Trotzdem könnt Ihr bei uns für beide Vorstellungen je 2x2 Tickets gewinnen. Was Ihr dafür tun müsst? Schreibt eine E-Mail mit dem Betreff "Hypnose", Eurem vollständigen Namen und dem Eurer Begleitung an [email protected] und schon seid Ihr im Lostopf.
Bitte gebt außerdem an, ob Ihr die Vorstellung um 15.30 oder um 20 Uhr besuchen wollt.
Einsendeschluss ist Montag, der 9. Februar 2026, um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden am 10. Februar benachrichtigt und erhalten per Mail ihre digitalen Tickets. Viel Glück!
Und keine Angst: "Es gibt keine unangenehmen Nebenwirkungen – versprochen!", kündigen die beiden Magier an.
Titelfoto: PR/Die Unfassbaren