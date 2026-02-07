Hypnose-Shows bei Leipzig nahezu ausverkauft: So könnt Ihr trotzdem gratis dabei sein

Schkeuditz - Wolltet Ihr Euch schon immer mal hypnotisieren lassen? Dann habt Ihr schon bald die Möglichkeit dazu, denn das Duo "Die Unfassbaren" kommt mit seiner Magic-Comedy- und Hypnose-Show ins sächsische Schkeuditz. Mit TAG24 könnt Ihr Tickets für die teilweise ausverkauften Events gewinnen.

Ben David (r.) und Christo laden Euch ein zu einer fantastischen Show aus Magie und Hypnose. © PR/Die Unfassbaren

"Die Unfassbaren" - das sind Ben David, ein "charismatischer Draufgänger und Meister der Illusionen", und der Hypnotiseur Christo. Beide teilen die Leidenschaft für Magie, Hypnose und Entertainment mit einer gehörigen Portion Humor.

Sie bringen ihr neues Programm auf Dutzende Bühnen in Deutschland. Getreu dem Motto "Wenn du es dir vorstellen kannst, ist es auch möglich" von Walt Disney ist bei dieser Show quasi nichts unmöglich.

"Ben David sorgt für verblüffende magische Momente, die direkt im Publikum geschehen", kündigt das zauberhafte Duo an. "Christo demonstriert, wie Hypnose verborgene Fähigkeiten in jedem Menschen weckt, der sich ohne Angst auf das Abenteuer einlässt."

Das Tolle: Keine Show ist wie die andere, jeder Hypnose-Abend wird dank des Publikums individuell und unvergesslich.