Es werden wohl über 180 werden: "Konzert-Sammler" aus Leipzig jagt Weltrekord

Leipzig - Als Liebhaber lauter Livemusik litt der Leipziger Markus Gubitz (34) während der langen Lockdown-Phasen an Mangelerscheinungen. Um diese auszugleichen, nahm er sich vor, 2023 der Weltmeister bei Konzertbesuchen zu werden. Am Sonntag, bei seinem 172. Event in diesem Jahr, wird er den bisherigen Guinness-Buch-Rekord verdoppeln! Dass die Batterie seines Körpers und sein Konto sich dem Leerzustand nähern, vermögen seine fantastischen Erlebnisse mehr als wettzumachen.