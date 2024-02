Ex-Energy-Franzi kehrt ins Radio zurück! "Freu mich wie ein Schnitzel"

Riesen-Überraschung im Mitteldeutschen Radio: Ex-"Energy Sachsen"-Moderatorin Franziska "Franzi" Mühlhause (33) ist zurück am Mikrofon! © Montage: 89.0 RTL

Wie die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gab, wird sie ab sofort die Morningshow am Samstag bei 89.0 RTL moderieren. Los geht's bereits in dieser Woche, also am 24. Februar. Dann wird Franzi nach viereinhalb Jahren zwischen 8 und 14 Uhr wieder im Radio zu hören sein!

Fast zehn Jahre lang war Franzis Stimme ein fester Bestandteil der Radiowelt gewesen. Angefangen bei 89.0 RTL - dem Sender, zu dem sie nun zurückkehrt - arbeitete sie sich nach oben, um sich schließlich ihren ganz eigenen Traum zu erfüllen: eine Morningshow zu moderieren. Möglich wurde dies bei "Energy Sachsen", wo Franzi 2014 anheuerte. Im Juli 2019 war dann jedoch vorerst Schluss.

"Ich wollte immer eine Morningshow moderieren - dieser Traum hat sich erfüllt. Fünf Jahre später ist es aber nicht mehr das, was mich glücklich macht", hatte sie damals gegenüber "Bild" gesagt.

Es folgten ein Umzug von Leipzig nach Nordhausen, eine Ausbildung zur Bibliothekarin und inzwischen eine Anstellung in der Presseabteilung der Stadtverwaltung Nordhausen. Gänzlich ausschließen wollte Franzi eine Rückkehr zum Radio allerdings nicht und jetzt ist der Moment wieder gekommen.

"Viereinhalb Jahre ohne Radio waren genug", sagte sie in einer Mitteilung ihres neuen, alten Senders. "Das Radio ist und bleibt das schnellste Medium der Welt und ich kann es kaum erwarten, wieder ein Teil davon zu sein."