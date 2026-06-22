Fast 100.000 Besucher! Bachfest Leipzig mit absoluter "Traumbilanz"

Leipzig - Mit einer Aufführung der Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach in der ausverkauften Thomaskirche ist am Abend das Bachfest in Leipzig zu Ende gegangen. Die Veranstalter sprechen von einer "Traumbilanz".

Das diesjährige Bachfest wurde von rund 96.000 Gästen besucht. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Nach Angaben des Intendanten Michael Maul gab es einen neuen Besucherrekord: Insgesamt wurden in den vergangenen elf Tagen knapp 96.000 Gäste bei über 200 Veranstaltungen an mehr als 30 Orten gezählt – es gab Konzerte, Open-Air-Formate und Orgelfahrten an Orte im Umland.

Der Ticketverkauf lag laut Veranstalter 35 Prozent über den Vorjahren. Rund 40 Prozent der Tickets seien dabei an Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland verkauft worden. Die Gäste kamen laut Veranstalter aus mindestens 56 Nationen.

Intendant Maul sagte, der Erfolg sei ein Beleg für "die Zeitlosigkeit von Bachs Musik".