20.06.2026 08:45 "Ich bin Katzensitterin aus Leidenschaft": Wie sich eine Leipzigerin ihren Traumjob schuf

Den Lebensunterhalt verdienen, indem man auf Katzen aufpasst? Was für viele nach Wunschdenken klingt, hat Kristin Vogel Realität werden lassen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Den Lebensunterhalt verdienen, indem man auf Katzen aufpasst? Was für viele nach Wunschdenken klingt, hat Kristin Vogel (40) Realität werden lassen: Mit ihrem "Tatzendienst" betreut die Leipzigerin seit drei Jahren die Katzen anderer. Das läuft inzwischen so erfolgreich, dass sie sogar über Mitarbeiter nachdenkt.

Kristin Vogel (40) mit ihrer Katze Mia. 2023 gründete Vogel in Leipzig eine mobile Katzenbetreuung und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Auf die Idee brachten sie unter anderem ihre eigenen Samtpfoten. © Christian Grube Jeden Abend plant Kristin Vogel die Route, auf der sie am nächsten Tag ihre Kunden betreut. "Ich fange morgens immer bei den Älteren an und denjenigen, die Medikamente benötigen, falls sie doch mal zum Arzt müssen. Danach kommen diejenigen, die nur einmal täglich besucht werden müssen, bei denen abends gegebenenfalls die Mutti oder jemand anderes nach dem Rechten schaut. Später folgt noch meine Abendrunde. Und sobald ich dann die Tür bei meinen Schützlingen öffne, ist das ganz individuell." Was zunächst nach einem mobilen Pflegedienst klingt, ist tatsächlich etwas ganz Besonderes: Kristin Vogel hat in Leipzig eine mobile Katzenbetreuung ins Leben gerufen und verdient damit inzwischen ihren Lebensunterhalt. "Ich bin Katzensitterin aus Leidenschaft und habe den Tatzendienst gegründet", erklärt sie stolz. Die Idee dazu sei ihr bereits vor einigen Jahren gekommen. Vogel, ursprünglich aus dem Erzgebirge und selbst Katzenbesitzerin, habe damals noch als Leiterin im Operativen Controlling für ein mittelständisches Unternehmen gearbeitet, Dienstreisen inklusive. "Ich hatte selber immer das Problem: Was mache ich mit meinen Katzen, wenn ich mal auf Dienstreise muss oder in den Urlaub will? Ich komme nicht aus Leipzig, da geht man ja nicht einfach zum Nachbarn." Leipzig Kultur & Leute Neue Sat.1-Serie spielt im Elbsandsteingebirge! So viel Sachsen steckt in "Frieda - Mit Feuer und Flamme" Katzenpensionen und andere Angebote hätten ihren Samtpfoten nicht zugesagt. Gleichzeitig wuchs in der Tierfreundin, die sich auch ehrenamtlich engagiert, das Bedürfnis, etwas zu tun, womit sie anderen helfen kann. Als eines Tages Vogels Nachbarin ihre Hilfe anbot, die Katzen zu Hause zu betreuen, war die Idee geboren. "Da habe ich gemerkt, wie entspannt meine Katzen waren, weil sie zu Hause bleiben konnten. All das hat schließlich dazu geführt, dass ich mir gesagt hab, ich muss das gründen."

Etwa 400 Kunden betreut die Katzensitterin inzwischen pro Jahr, besucht sie dazu in ihrem eigenen Zuhause. Wichtig für Vogel dazu: Ein Draht sowohl zu ihren Schützlingen als auch zu deren Besitzern - und Vertrauen. © Christian Grube

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400 Kunden betreut Kristin Vogel inzwischen pro Jahr

Kristin Vogel im Gespräch mit TAG24. "Ich liebe es, und es ist für mich auch ein Stück Selbstverwirklichung", sagt sie inzwischen über ihren Job. © Christian Grube 2023 startete Kristin Vogel den Tatzendienst zunächst als Nebenjob. "Ich wollte erstmal schauen, ob überhaupt der Bedarf da ist. Tatsächlich hätte ich im Leben nicht gedacht, dass es möglich wäre, daraus mal mein Standbein aufzubauen." Die Katzensitterin aus Leidenschaft verteilte einige selbst gedruckte Flyer in ihrer Nachbarschaft. "Mein Mann fragte mich noch, wie ich mich melde, wenn jemand anruft. Da sagte ich, das wird vielleicht mal in ein paar Monaten passieren. Aber tatsächlich kam noch am selben Tag die erste Anfrage." Von da an sei alles ziemlich schnell gegangen. "Innerhalb eines Jahres war ich hauptberuflich Katzensitterin." Leipzig Kultur & Leute Jubiläum und neue Single: René Ulbrich feiert mit "Schlager unter Palmen" Rund 400 Kunden betreue sie inzwischen, etwa wenn ihre Besitzer in den Urlaub fahren, auf Dienstreisen sind, ins Krankenhaus oder auch mal längere Schichten übernehmen müssen. "Ich zähle meine Kunden in Tatzen, und der Blumenstrauß ist da kunterbunt, was die Aufgaben und Bedürfnisse angeht." Für Kristin Vogel dabei wichtig: einen guten Draht zueinander zu haben. "Ich treffe mich mit neuen Kunden immer auch erst mal zu einem unverbindlichen Kennenlernen, damit sie ein Gesicht haben. Sie vertrauen mir ja am Ende sowohl ihr Familienmitglied als auch ihr Zuhause an. Und die Katzen müssen sich schließlich auch wohl mit mir fühlen."

2023 startete Vogel ihre Katzenbetreuung zunächst als Nebenjob. Von da an sei alles ziemlich schnell gegangen. Bereits nach einem Jahr war sie hauptberuflich Katzensitterin. © Christian Grube

"Es gibt ganz viel, was noch darüber hinaus möglich ist"