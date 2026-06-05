Studentin besucht Leipziger Veranstaltung und geht mit gruseligem Geschenk raus

Leipzig - Damit hat Chaewon Lee (29) nicht gerechnet: Die Musikwissenschaftsstudentin aus Korea ist am Donnerstagabend nichtsahnend in die Leipziger Oper gegangen. Dort bekam sie ein gruseliges Geschenk: den "Song ihrer Beerdigung".

Das Publikum ist Mitten im Geschehen. © Susann Friedrich

Die Oper zeigt gerade ein besonderes Theaterprojekt. In "Unterwelten" öffnet sie ihre sonst für das Publikum nicht zugänglichen Kellerräume und lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, verborgene Türen zu öffnen und individuelle Entscheidungen zu treffen.

Der Name des Projektes ist Programm, denn es geht in die Vorhölle und schließlich auch in die Hölle. Aufgezogen wird das Ganze um die Oper "Orpheus und Eurydike" herum, aber das Publikum spielt auch aktiv eine Rolle.

"Je nachdem, was jeder Mensch selber für Erfahrungen mit sich rumträgt oder was er davon erwartet, dürfte alles Einfluss auf dieses Theaterprojekt genommen haben", sagte die Zuschauerin Claudia Eckstein im Nachhinein zu TAG24.

Die Touristin aus Rosenheim besuchte das Stück zusammen mit ihrer Familie und war begeistert. "Diesen demokratischen Prozess habe ich so noch nicht erlebt und fand das einfach grandios", schwärmte sie.

Die Koreanerin Chaewon Lee fand die Aufführung auch beeindruckend, ihr besonderes Geschenk am Ende schockierte sie dann aber schon. Trotzdem nahm sie den "Song ihrer Beerdigung" tapfer mit und ließ sich darauf ein.