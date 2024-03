Gewandhausorchester zu Leipzig: Musik und Demokratie

Drei Schwerpunkte stehen im Fokus der neuen Spielzeit im Gewandhaus: Gäste dürfen sich auf die Musik von Schostakowitsch, von Nachwuchstalenten und des Gewandhauskomponisten Thomas Adès (53) freuen. © Jan Woitas/dpa

Unter dem Motto "Vielstimmigkeit" lädt das Gewandhaus vom 6. bis 8. September zu vielfältigen Veranstaltungen rund um das Thema Demokratie ein.

Eröffnet wird die Spielzeit am 6. September mit "Shanty – Over the Sea" für Streichinstrumente des Gewandhauskomponisten Thomas Adés (53), wie Direktor Andreas Schulz (62) bei der Vorstellung des neuen Programms für die Spielzeit 2024/2025 am Montag in Leipzig sagte.



Vom 15. Mai bis 1. Juni 2025 erinnert das Gewandhaus mit einem Festival an den 50. Todestag des Komponisten Dmitri Schostakowitsch. "In Schostakowitschs Musik spiegeln sich die vielen Facetten und Abgründe des menschlichen Daseins: von der Traurigkeit und Dunkelheit hin zu beißender Ironie und Sarkasmus, aber auch zu kindlich-spielerischer Freude und aufkeimender Hoffnung", sagte Gewandhauskapellmeister, Andris Nelsons (45).

Auf dem Festivalprogramm stehen alle fünfzehn Sinfonien des Komponisten sowie die sechs Solokonzerte für Klavier, Violine und Violoncello.