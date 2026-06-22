Sächsische Sport-Legende feiert 100. Geburtstag: "Nö, nö, Ziele habe ich keine mehr"

11.523 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Gisela Schöbel-Graß zählte zu den besten Schwimmerinnen der Welt, ist mehrfache Weltrekord-Halterin. Jetzt hat sie ihren 100. Geburtstag in Leipzig gefeiert.

Von Nico Zeißler

Leipzig - In jungen Jahren zählte Gisela Schöbel-Graß zu den besten Schwimmerinnen der Welt, ist mehrfache Weltrekord-Halterin. Die Leipziger Sport-Legende feierte jetzt ihren 100. Geburtstag. TAG24 durfte dabei sein.

Glückliche Jubilarin: Gisela Schöbel-Graß ist am Donnerstag 100 Jahre alt geworden.
Glückliche Jubilarin: Gisela Schöbel-Graß ist am Donnerstag 100 Jahre alt geworden.  © Silvio Bürger

Ihre gute Laune hat Gisela Schöbel-Graß weder in ihrem 100-jährigen Leben, noch am Sonntag verloren, als sie bei knapp 30 Grad unzählige Hände schüttelte und ebenso viele Glückwünsche entgegennahm.

Dass 100 Menschen, neben Familie und Freunden auch viele Wegbegleiter sowie Olympiateilnehmer Wolfram Sperling (73), in den rappelvollen Festsaal des Gohliser Gartenlokals "Schnitzel Liebe" kamen, "hat sich angeboten bei dieser 100", sagt die Jubilarin, deren Geschenketisch sich schnell mit bunten Blumensträußen und auch der ein oder anderen Sekt- oder Eierlikörflasche füllte.

Mit der Ernennung zur Ehrenpräsidentin des Leipziger Stundenschwimmens wurde der 100-Jährigen zudem eine große Ehre zuteil.

Leipzig: E-Sports-Verein feiert Jubiläum: Wie Leipzigs Gamer im Goldenen Buch der Stadt Köln landeten
Leipzig Kultur & Leute E-Sports-Verein feiert Jubiläum: Wie Leipzigs Gamer im Goldenen Buch der Stadt Köln landeten

"Nö, nö", Ziele habe sie keine mehr im Leben. Wieso auch, die Frohnatur hat so ziemlich alles erreicht, was man sich als Sportler vorstellen kann. Als erste Frau überhaupt gelang es ihr im Mai 1943, über 100 Meter Brust unter 1:20 Minuten zu bleiben - mit gerade einmal 16 Jahren! Ihr Weltrekord von 1:19,80 hielt bis Juli 1946.

Ihr sogar noch unterbotener Weltrekord von 1:19,30 Minuten aus dem April 1944 wurde aufgrund des Krieges des Deutschen Reichs und dadurch fehlender internationalen Kontrollen nicht offiziell anerkannt.

Dutzende Gratulanten standen Schlange, um der überaus erfolgreichen Sportlerin am Sonntag Glückwünsche zu übermitteln.
Dutzende Gratulanten standen Schlange, um der überaus erfolgreichen Sportlerin am Sonntag Glückwünsche zu übermitteln.  © Silvio Bürger
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Bis auf den letzten der 100 Plätze war der Festsaal im Gohliser Gartenlokal "Schnitzel Liebe" belegt.
Bis auf den letzten der 100 Plätze war der Festsaal im Gohliser Gartenlokal "Schnitzel Liebe" belegt.  © Silvio Bürger

Erfolge und Rekorde, aber der Zweite Weltkrieg verhinderte den internationalen Durchbruch

"SchnitzelLiebe"-Wirt Peter Kögler zündet die Torte an. "Ich bin stolz, dass wir eine so tolle Frau als Gast begrüßen dürfen", sagt er.
"SchnitzelLiebe"-Wirt Peter Kögler zündet die Torte an. "Ich bin stolz, dass wir eine so tolle Frau als Gast begrüßen dürfen", sagt er.  © Silvio Bürger

Besonders bemerkenswert: Trotz erschwerter Trainingsbedingungen, die weit weg von Professionalismus waren und mangelhafter Ernährung zur damaligen Zeit, konnte Schöbel-Graß ihren Status als teils unangefochtene Spitzensportlerin erhalten.

Wegen der Kriegsführung in den 1940er-Jahren blieb es Gisela Schöbel-Graß allerdings verwehrt, sich nicht nur deutschland-, sondern auch europa- oder weltweit einen noch größeren Namen zu machen.

Die ausgefallenen Schwimm-Europameisterschaften 1939 bis 1948, die abgesagten Olympischen Sommerspiele 1944 - an allen Wettkämpfen konnte das Schwimm-Ass in der Blütezeit ihrer Karriere wegen des Zweiten Weltkrieges nicht teilnehmen.

Leipzig: Autoverkehr ade! Auf dieser Leipziger Straße wird ab Montag nur noch Fahrrad gefahren
Leipzig Kultur & Leute Autoverkehr ade! Auf dieser Leipziger Straße wird ab Montag nur noch Fahrrad gefahren

Olympia 1948 wäre für die heute 100-Jährige zwar möglich gewesen, doch deutsche Sportler wurden ausgeschlossen. Und schon vor Olympia 1952 hatte sie ihre tolle Karriere beendet. Doch auch als Seniorensportlerin konnte die Jubilarin deutsche und europäische Rekorde aufstellen.

"Gesund bleiben", das ist Giselas größter Wunsch. Und vor allem Tochter Gudrun, bei der die Seniorin lebt, reiße sich "von früh bis spät den Arm für mich aus", ist sie dankbar. Freude schenken der zweifachen Mutter aber auch ihre acht Enkel und sechs Urenkel.

Die 100-Jährige wurde mit Geschenken überhäuft.
Die 100-Jährige wurde mit Geschenken überhäuft.  © Silvio Bürger
Eine von ihrer Familie zusammengestellte Collage mit Fotos aus dem Leben von Gisela Schöbel-Graß.
Eine von ihrer Familie zusammengestellte Collage mit Fotos aus dem Leben von Gisela Schöbel-Graß.  © Silvio Bürger

Und wie sieht es mit einem Erfolgsrezept aus, dass man die magische Schallmauer von 100 Lebensjahren erreicht, Frau Schöbel-Graß? "Das gibt's nicht. Entweder man wird 100 oder eben nicht."

Titelfoto: Silvio Bürger

Mehr zum Thema Leipzig Kultur & Leute: