Sächsische Sport-Legende feiert 100. Geburtstag: "Nö, nö, Ziele habe ich keine mehr"

Leipzig - In jungen Jahren zählte Gisela Schöbel-Graß zu den besten Schwimmerinnen der Welt, ist mehrfache Weltrekord-Halterin. Die Leipziger Sport-Legende feierte jetzt ihren 100. Geburtstag. TAG24 durfte dabei sein.

Glückliche Jubilarin: Gisela Schöbel-Graß ist am Donnerstag 100 Jahre alt geworden. © Silvio Bürger

Ihre gute Laune hat Gisela Schöbel-Graß weder in ihrem 100-jährigen Leben, noch am Sonntag verloren, als sie bei knapp 30 Grad unzählige Hände schüttelte und ebenso viele Glückwünsche entgegennahm.

Dass 100 Menschen, neben Familie und Freunden auch viele Wegbegleiter sowie Olympiateilnehmer Wolfram Sperling (73), in den rappelvollen Festsaal des Gohliser Gartenlokals "Schnitzel Liebe" kamen, "hat sich angeboten bei dieser 100", sagt die Jubilarin, deren Geschenketisch sich schnell mit bunten Blumensträußen und auch der ein oder anderen Sekt- oder Eierlikörflasche füllte.

Mit der Ernennung zur Ehrenpräsidentin des Leipziger Stundenschwimmens wurde der 100-Jährigen zudem eine große Ehre zuteil.

"Nö, nö", Ziele habe sie keine mehr im Leben. Wieso auch, die Frohnatur hat so ziemlich alles erreicht, was man sich als Sportler vorstellen kann. Als erste Frau überhaupt gelang es ihr im Mai 1943, über 100 Meter Brust unter 1:20 Minuten zu bleiben - mit gerade einmal 16 Jahren! Ihr Weltrekord von 1:19,80 hielt bis Juli 1946.

Ihr sogar noch unterbotener Weltrekord von 1:19,30 Minuten aus dem April 1944 wurde aufgrund des Krieges des Deutschen Reichs und dadurch fehlender internationalen Kontrollen nicht offiziell anerkannt.