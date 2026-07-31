Nach Jahren der Kritik: Leiter der Gedenkstätte "Runde Ecke" entlassen

Leipzig - Nach Jahren der Kritik an der Dauerausstellung der Gedenkstätte "Runde Ecke" nimmt das Stasi-Museum in Leipzig weitere Veränderungen vor. Der bisherige Museumsleiter Tobias Hollitzer wurde gekündigt. Wie TAG24 erfuhr, werde derweil an einem neuen Konzept für die Ausstellung gearbeitet.

Tobias Hollitzer, der bisherige Leiter der Gedenkstätte "Runde Ecke" wurde entlassen. © Ralf Seegers

Die Personalie bestätigte Tobias Ulbricht, Vorstandsvorsitzender des Trägervereins Bürgerkomitee Leipzig, gegenüber TAG24.

Warum Hollitzer, der bereits im Frühjahr als Geschäftsführer und Vereinsvorstand abgelöst wurde, nun auch den Posten als Leiter der Gedenkstätte verlor, dazu machte Ulbricht keine Angaben. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns diesbezüglich nicht in der Öffentlichkeit äußern."

Der Gedenkstättenbetrieb sei gesichert. Den Posten der Geschäftsführung hatte bereits Ingo Sasama, Mitbegründer des Neuen Forums und langjähriger Fraktionsgeschäftsführer der Grünen im Leipziger Stadtrat, übernommen. Die Aufgabe der Gedenkstättenleitung übernehme kommissarisch der Vorstand.

Ulbricht zufolge obliegt dem Vorstand nun auch die inhaltliche Weiterentwicklung der Gedenkstätte.

"Wir werden unsere Ausstellung mit dem Ziel der Fertigstellung 2029 überarbeiten. Die Ausstellung soll an die aktuellen Standards angepasst werden, jedoch ohne ihren Charakter zu verlieren", erklärte der Vorstandsvorsitzende.