In Leipzig zum Weltrekordler gereift: BMX-Gott Chris kämpft gegen Mobbing

Leipzig - Chris Böhm (42) ist dreifacher Guinness-Weltrekordhalter im BMX-Sport, Kinderkrankenpfleger und engagiert sich für Kinder und Jugendliche. Seine eigene Jugend verbrachte er in Leipzig und lernte dort auch seine ersten Tricks mit dem BMX-Rad. Wir hätten da mal "5 Fragen ..." an den Rekordhalter.

Chris Böhm (42) taucht im neuen "Guinness World Records"-Buch auf. © Bildmontage: picture alliance/Christophe Gateau/dpa ; IMAGO/Stefan Tschersich

TAG24: Chris, du stehst mit deinen BMX-Rekorden im neuen Guinness World Records Jahrbuch. Wie fühlt sich das an?

Chris Böhm: "Es ist ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Schon als Junge habe ich die Bücher verschlungen und gedacht, da will ich auch einmal drinstehen.

Heute mehrere Rekorde zu halten, macht mich stolz – vor allem, weil sie zeigen: Mit Mut, Disziplin und Ausdauer ist alles möglich."

TAG24: Was bedeutet dir der BMX-Sport?

Chris: "Er begleitet mein Leben, gibt mir Freiheit, Kreativität und Kraft. BMX ist für mich mehr als nur Sport, es ist ein Lifestyle. Jeder entwickelt seinen eigenen Stil und seine eigenen Tricks, und genau das macht die Szene so besonders."

TAG24: Welche Eigenschaften braucht es, um Weltrekordhalter zu werden?

Chris: "Mut, Ausdauer, Durchhaltevermögen – und den Willen, nach jedem Scheitern wieder aufzustehen. Kein Rekord gelingt beim ersten Versuch."