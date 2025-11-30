In Leipzig zum Weltrekordler gereift: BMX-Gott Chris kämpft gegen Mobbing
Leipzig - Chris Böhm (42) ist dreifacher Guinness-Weltrekordhalter im BMX-Sport, Kinderkrankenpfleger und engagiert sich für Kinder und Jugendliche. Seine eigene Jugend verbrachte er in Leipzig und lernte dort auch seine ersten Tricks mit dem BMX-Rad. Wir hätten da mal "5 Fragen ..." an den Rekordhalter.
TAG24: Chris, du stehst mit deinen BMX-Rekorden im neuen Guinness World Records Jahrbuch. Wie fühlt sich das an?
Chris Böhm: "Es ist ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Schon als Junge habe ich die Bücher verschlungen und gedacht, da will ich auch einmal drinstehen.
Heute mehrere Rekorde zu halten, macht mich stolz – vor allem, weil sie zeigen: Mit Mut, Disziplin und Ausdauer ist alles möglich."
TAG24: Was bedeutet dir der BMX-Sport?
Chris: "Er begleitet mein Leben, gibt mir Freiheit, Kreativität und Kraft. BMX ist für mich mehr als nur Sport, es ist ein Lifestyle. Jeder entwickelt seinen eigenen Stil und seine eigenen Tricks, und genau das macht die Szene so besonders."
TAG24: Welche Eigenschaften braucht es, um Weltrekordhalter zu werden?
Chris: "Mut, Ausdauer, Durchhaltevermögen – und den Willen, nach jedem Scheitern wieder aufzustehen. Kein Rekord gelingt beim ersten Versuch."
Weltrekordler Chris: "Kinder brauchen Vorbilder, die nahbar sind"
TAG24: Du setzt dich an Schulen gegen Mobbing ein. Warum ist dir das wichtig?
Chris: "Kinder brauchen Vorbilder, die nahbar sind. Wenn ein Weltrekordhalter vor ihnen steht, hören sie zu und nehmen Botschaften wie Respekt, Zusammenhalt und 'Glaub an dich' viel stärker an. Ich will ihnen Mut machen, ihre eigenen Superkräfte zu entdecken."
TAG24: Was ist dein nächstes Ziel?
Chris: "Ich möchte weitere Rekorde aufstellen, bei internationalen Wettbewerben antreten und als Showperformer durchstarten. Eines meiner wichtigsten Ziele ist und bleibt es aber, Kinder und Jugendliche zu inspirieren, damit sie an sich glauben. Wenn ich das schaffe, ist es der größte Erfolg."
5 coole Rekorde
Oink, oink! Schwein Norbert liebt das Skateboardfahren und hält den Rekord für die schnellsten zehn Meter - in 11,32 Sekunden.Der zwölfjährige Aaryan Shukla aus Indien schaffte es, 50 fünfstellige Zahlen in nur 25,19 Sekunden im Kopf zu addieren. Echt krass!
In Stuttgart holten sich Kugelbahnfans den Weltrekord, indem sie eine GraviTrax-Bahn aus 342 Action-Steinen bauten.Mit nur acht Jahren und 76 Tagen wurde Aneeshwar Kunchala aus den USA der jüngste männliche Zeitungs-Kolumnist.
