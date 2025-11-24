Musik-Sensation in Leipzig: "Haben lange nach fehlendem Puzzlestück gesucht"

Leipzig - Selbst Johann Sebastian Bach (1685-1750), einer der am besten erforschten Komponisten der Musikgeschichte, kann noch Überraschungen bereithalten. Das bewies nun Peter Wollny, Direktor des Bach‑Archivs Leipzig , mit der Entdeckung von zwei bislang unbekannten Orgelwerken: der Ciacona in d‑Moll (BWV 1178) und der Ciacona in g‑Moll (BWV 1179).

320 Jahre nach seinem Tod wurden neue Werke entdeckt: Komponist Johann Sebastian Bach (1685-1750). © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Spuren der Stücke führten Wollny zurück in die Königliche Bibliothek in Brüssel, wo die anonym überlieferten Handschriften jahrzehntelang unbeachtet geblieben waren.

"Lange habe ich nach dem fehlenden Puzzlestück für die Zuordnung der Kompositionen gesucht – jetzt offenbart sich das ganze Bild", so Wollny.

Erst die Identifizierung des Kopisten, eines Schülers Bachs, machte klar, dass es sich tatsächlich um Werke des Meisters handelt.

Die Abschriften stammen vermutlich aus dem Jahr 1705, aus Bachs früher Weimarer Phase. Stilistisch sind sie eindeutig: "Stilistisch enthalten die Werke Merkmale, die man zu dieser Zeit in Bachs Werken findet, sonst aber bei keinem anderen Komponisten", betont Wollny.