Hollywood-Star zu Gast in Leipzig: Sandra Hüller lädt zur Benefiz-Lesung

Leipzig - Im Rahmen einer Benefizveranstaltung für den Leipziger Verein "Buchkinder Leipzig e.V." wird Schauspielerin Sandra Hüller (47) am Freitag aus Kinderbüchern vorlesen.

Hollywood-Schauspielerin Sandra Hüller (47) ist am Freitagabend im Felsenkeller zu Gast. © Michael Matthey/dpa

Dabei geht es natürlich nicht um irgendwelche Kinderbücher. Seit fast 25 Jahren unterstützt Buchkinder Leipzig Kinder und Jugendliche dabei, selbst ihre eigenen Geschichten zu Papier zu bringen, Bücher zu illustrieren, zu drucken und schließlich zu binden.

Unter dem Titel "Kredenzien aller Art - untam Mikroskop" soll am Freitagabend eine Auswahl der in der Bücherwerkstatt entstandenen Erzählungen durch die Stimme der Hollywood-Schauspielerin zum Leben erweckt werden.

"In den Geschichten steckt oft so eine tiefe Wahrheit und es zeigt uns, wie genau Kinder die Welt um sich herum beobachten", erklärte Sandra Hüller. "Und aus dieser Beobachtung und aus der Fantasie entsteht dann eben etwas ganz Wunderbares."

Um auch in Zukunft Kinder bei der Entwicklung ihrer Ideen unterstützen zu können, hofft der Verein nicht nur auf Spenden, sondern auch auf Sichtbarkeit: "Mit dieser Lesung möchten wir nicht nur unsere Arbeit zeigen und feiern, sondern vielleicht auch den Kreis der Menschen erweitern, die sich gemeinsam mit uns für Kunst, Bildung und gesellschaftliche Verantwortung engagieren", ergänzten die Vereinsgeschäftsführer Birgit Schulze Wehninck und Sven Riemer.