Jubiläums-Konzert vor 6000 Zuschauern: Santiano heizen der Leipziger Festwiese ein

Leipzig - Zum Abschluss der viertägigen SommerArena am Sonntag rockten Santiano vor über 6000 Zuschauern die Festwiese Leipzig . In den vorherigen Tagen konnte man dort bereits Roland Kaiser (71), Deichkind und Broilers erleben.

All diese Auszeichnungen pflastern den Weg ihres wellenbrechenden Erfolgs und lassen keinen Zweifel daran, dass die generationsübergreifende Popularität des norddeutschen Quintetts ein überwältigendes Ausmaß angenommen hat.

Windgegerbte Seemanns-Lieder in der für Santiano typischen Mischung aus einem rockigen Sound, einzigartigen Refrain-Chören und emotionalen Texten über Zusammenhalt, Fairness und Loyalität sind nur ein Teil des Geheimnisses ihres Erfolgs.

Santiano sind in diesem Sommer auf Jubiläumstour, denn die Band besteht nun seit über zehn Jahren.

Und auch die Feuershow hatte es durchaus in sich. © Nico Schimmelpfennig

Gleich von Anbeginn war eine ausgelassene Stimmung in Leipzig zu spüren. Es wurde auch schnell heiß – nicht aber wegen des sommerlichen Wetters, sondern den Feuereffekten der Band auf der Bühne.

Und die großen Hits wie "Frei wie der Wind", "Die Sehnsucht ist mein Steuermann" oder "Hoch im Norden" hatte die Gruppe natürlich dabei.

Sowohl ihre markanten Stimmen als auch die Chor-Einlagen erzeugten durchaus Gänsehaut-Momente bei den Zuschauern - auch weil die Titel viel Emotionalität in sich tragen.

Die Segel des Santiano-Schiffes sind gesetzt und so geht die Tour im August unter anderem in Berlin, Hamburg, Erfurt, Gelsenkirchen, am Timmendorfer Strand oder auf Insel Rügen weiter.

Im Oktober soll dann ein neues Album erscheinen.