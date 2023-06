Roland Kaiser in Leipzig: 15.000 Fans feiern Mega-Schlagerparty!

Leipzig - Wenn der Kaiser ruft, kommen sie! 15.000 Schlagerfans waren am Samstag in die Sommerarena auf der Leipziger Festwiese gepilgert, um gemeinsam beim Konzert von Roland Kaiser (71) zu feiern.

Der Kaiser in Leipzig: Roland Kaiser (71) war am Samstag anlässlich seiner aktuellen "Alles Ok!"-Tour zu Gast auf der Festwiese. © Christian Grube

Vier Konzerte in der Sommerarena auf der Festwiese Leipzig. Nach den Broilers am Donnerstag und Deichkind am Freitag nun der erfolgreichste Schlagersänger Deutschlands, bevor am Sonntag die Shanty-Rocker von Santiano den Abschluss liefern.



Eines muss man dem gebürtigen Berliner ja lassen: Er zieht die Massen an. Wo er auftritt, sind die Konzerte in den letzten Jahren so gut wie immer ausverkauft. Der Hype um die Kaisermania-Konzerte Anfang August am Dresdner Elbufer wird da sein Übriges tun. Selbst in Leipzig ist es das mittlerweile fünfte Konzert in zwei Jahren, doch von Sättigung keine Spur.

Pünktlich um 20 Uhr betritt Roland Kaiser bei strahlendem Sonnenschein mit blauem Anzug und Sonnenbrille die Bühne. Sofort zeigt er getreu dem Tourmotto "Alles Ok!", das hier über zwei Stunden Party angesagt sein wird. Dabei dürfen die großen Hits wie "Ich glaub, es geht schon wieder los", "Santa Maria" oder "Dich zu lieben" natürlich nicht fehlen.

Das Publikum, so bunt gemischt wie die Songauswahl, feiert ausgelassen. Da stehen Jugendliche neben älteren Leuten – welche man eher bei einem Kaiser-Konzert erwarten wird – und mitten drin ein Junggesellinnenabschied.