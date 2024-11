Kulturhäuser der DDR: Was aus den einstigen Palästen geworden ist

Leipzig/Gera - Der Kulturpalast in Dresden gilt bei manchen als Ikone der Ost-Moderne. Aber auch fernab großer Städte sprossen einst die Kulturhäuser aus dem Boden. Eine Tagung blickt auf das, was davon noch übrig ist.

Blick in das Kulturhaus Rüdersdorf in Brandenburg. Der Dreigeschosser wurde in den 1950er-Jahren in neoklassizistischem Stil erbaut. Im vergangenen Jahr begann die Sanierung des Gebäudes. © Patrick Pleul/dpa

Rund 2000 Kulturpaläste und -häuser gab es einst in der DDR - viele von ihnen sind 35 Jahre nach dem Mauerfall nicht mehr existent.

"Heute steht noch etwa die Hälfte", schätzt Uta Bretschneider, die Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig. Und: Viele der noch existierenden Gebäude seien ebenfalls in ihrem Bestand gefährdet. Als Beispiele nannte sie die früheren Kulturpaläste in Unterwellenborn in Thüringen, in Schkopau in Sachsen-Anhalt und im brandenburgischen Lauchhammer.

"Alle eint, dass sie mit dem Ende der DDR ihre Funktion zunächst verloren haben und in Größe und Substanz zur Last für Kommunen und Besitzerinnen und Besitzer, nicht selten auch zu Spekulationsobjekten wurden", beschreibt Bretschneider die Ausgangslage. Dabei hätten gerade in ländlichen Gegenden die Häuser aus ihrer Sicht noch gemeinschaftsstiftendes Potenzial und könnten Konzerte und andere Veranstaltungen in Dörfer und Kleinstädte bringen.

Gerade in kleinen Gemeinden sei aber längst nicht nur die bröckelnde Bausubstanz der Jahrzehnte alten Gebäude ein Problem für deren Wiederbelebung. "Fast alle Kulturhäuser abseits der Großstädte sind zu groß dimensioniert für die Orte mit ihrer heutigen Größe und Bevölkerungszahl." Dazu kämen etwa Energieverbrauch und Personalaufwand, was einen wirtschaftlichen Betrieb erschwere.