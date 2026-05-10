Laser, Legenden, Leipzig: Schiller feiert Tourauftakt mit Sarah Brightman

Leipzig - Es ist eines der erfolgreichsten Elektro-Pop-Projekte Deutschlands: Schiller. Mit seinem neuen Album "Euphoria" startet Christopher von Deylen (55) am Samstagabend seine Arena-Tour in Leipzig und setzt dabei vor allem auf große Atmosphäre, Surround-Sound und prominente Gäste.

Mit seinem neuen Album läutete er in Leipzig seinen Tourauftakt ein. © Christian Grube

Schon vor Konzertbeginn ziehen dichte Nebelschwaden durch die Quarterback Immobilien Arena, sphärische Klänge laufen über die Lautsprecher. Pünktlich um 20 Uhr beginnt von Deylen solo an seinen Synthesizern.

Besonders im Innenraum entsteht dabei ein immersives Klangbild, auf den Rängen wirkt der Sound dagegen deutlich schwächer.

Für emotionale Höhepunkte sorgen die Gäste. Die Leipziger Elektroformation Karakum feiert beim Tourauftakt fast ein Heimspiel, außerdem steht die ukrainische Sängerin Julija Sabina auf der Bühne.

Der große Moment des Abends gehört jedoch Sarah Brightman (65). Die Musical-Legende arbeitet bereits seit 2006 mit Schiller zusammen und begeistert mit ihrer markanten Stimme auch in Leipzig.

Umso überraschender wirkt es, dass Brightman eher am Bühnenrand positioniert wird, statt stärker ins Zentrum der Show zu rücken.