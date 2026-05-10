Laser, Legenden, Leipzig: Schiller feiert Tourauftakt mit Sarah Brightman
Von Christian Grube
Leipzig - Es ist eines der erfolgreichsten Elektro-Pop-Projekte Deutschlands: Schiller. Mit seinem neuen Album "Euphoria" startet Christopher von Deylen (55) am Samstagabend seine Arena-Tour in Leipzig und setzt dabei vor allem auf große Atmosphäre, Surround-Sound und prominente Gäste.
Schon vor Konzertbeginn ziehen dichte Nebelschwaden durch die Quarterback Immobilien Arena, sphärische Klänge laufen über die Lautsprecher. Pünktlich um 20 Uhr beginnt von Deylen solo an seinen Synthesizern.
Besonders im Innenraum entsteht dabei ein immersives Klangbild, auf den Rängen wirkt der Sound dagegen deutlich schwächer.
Für emotionale Höhepunkte sorgen die Gäste. Die Leipziger Elektroformation Karakum feiert beim Tourauftakt fast ein Heimspiel, außerdem steht die ukrainische Sängerin Julija Sabina auf der Bühne.
Der große Moment des Abends gehört jedoch Sarah Brightman (65). Die Musical-Legende arbeitet bereits seit 2006 mit Schiller zusammen und begeistert mit ihrer markanten Stimme auch in Leipzig.
Umso überraschender wirkt es, dass Brightman eher am Bühnenrand positioniert wird, statt stärker ins Zentrum der Show zu rücken.
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Schiller in Leipzig: Kleine Liveband, große Lasershow
Die Songauswahl ist stimmiger als bei der letzten Tour: Mit "Glockenspiel" folgt ein erster großer Schiller-Hit. Die Licht- und Lasershow ist bombastisch, die Bühne dagegen vergleichsweise klein besetzt: Statt einer großen Liveband stehen lediglich drei Musiker auf der Bühne.
Vieles kommt deshalb aus der Konserve. Das funktioniert bei einigen Songs gut, anderen fehlt jedoch Dynamik und Lebendigkeit.
Musikalisch wagt Schiller erneut Experimente. Nicht jede Neuinterpretation überzeugt: Der Klassiker "Nachtflug" verliert in seiner jetzigen Version viel von seiner ursprünglichen Atmosphäre.
Trotzdem bleibt der Abend weit entfernt von einem Totalausfall. Die visuelle Inszenierung ist beeindruckend. Gleichzeitig entsteht stellenweise der Eindruck, dass die gigantische Lichtshow musikalische Lücken kaschieren soll.
Für einen perfekten Konzertabend fehlt am Ende vor allem eine größere Liveband, die den Songs mehr Energie und Leben verleiht.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube, IMAGO / MediaPunch