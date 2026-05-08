Noch ein knappes halbes Jahr bis zum Leipziger Opernball: Diese Musik-Acts sind dabei

Leipzig - Noch gut fünf Monate, und der Leipziger Opernball lockt wieder Promis aus allen Ecken Deutschlands in die Stadt. Wer an jenem Abend musikalisch für gute Laune sorgen soll, steht mittlerweile fest.

Am 24. Oktober findet der alljährliche Leipziger Opernball statt. © Sebastian Willnow/dpa

Der Opernball findet in diesem Jahr am 24. Oktober statt. Als Star-Act wird Soul- und Popsängerin Leslie Clio (39) in der Leipziger Oper erwartet. Die Stimme der Hamburgerin dürfte jedem wohl spätestens seit 2013 bekannt sein, als ihr Hit "I Couldn't Care Less" überall rauf und runter lief.

Nun soll sie der musikalische Höhepunkt des Opernball-Abends sein. Ihr Auftritt ist allerdings erst für Mitternacht geplant, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Und auch nach ihrem Auftritt soll es nicht langweilig werden, denn keine Geringere als DJane Giulia Siegel (51) wird im Konzertfoyer auflegen.

Und das nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Leipziger Opernballs: Die Reality-Bekanntheit und Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel (80) hat bereits im Jahr 2009 für Stimmung auf der Tanzfläche gesorgt .