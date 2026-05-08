Noch ein knappes halbes Jahr bis zum Leipziger Opernball: Diese Musik-Acts sind dabei
Leipzig - Noch gut fünf Monate, und der Leipziger Opernball lockt wieder Promis aus allen Ecken Deutschlands in die Stadt. Wer an jenem Abend musikalisch für gute Laune sorgen soll, steht mittlerweile fest.
Der Opernball findet in diesem Jahr am 24. Oktober statt. Als Star-Act wird Soul- und Popsängerin Leslie Clio (39) in der Leipziger Oper erwartet. Die Stimme der Hamburgerin dürfte jedem wohl spätestens seit 2013 bekannt sein, als ihr Hit "I Couldn't Care Less" überall rauf und runter lief.
Nun soll sie der musikalische Höhepunkt des Opernball-Abends sein. Ihr Auftritt ist allerdings erst für Mitternacht geplant, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.
Und auch nach ihrem Auftritt soll es nicht langweilig werden, denn keine Geringere als DJane Giulia Siegel (51) wird im Konzertfoyer auflegen.
Und das nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Leipziger Opernballs: Die Reality-Bekanntheit und Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel (80) hat bereits im Jahr 2009 für Stimmung auf der Tanzfläche gesorgt .
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Diesjähriges Opernball-Motto entführt ins sonnige Griechenland
Wie schon in den vergangenen zwei Jahren wird außerdem erneut Moderator Malte Arkona (47) das Publikum durch den Abend führen.
Das diesjährige Motto des Opernballs lautet "Kalispéra, Thessaloniki!", für die 2000 Gäste soll es also eine unvergessliche Reise ins schöne Griechenland werden. Thessaloniki ist Leipzigs Partnerstadt.
Wie immer wird es eine Tombola zugunsten der Stiftung "Leipzig hilft Kindern" geben, bei der jedes gezogene Los soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region unterstützt.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Gerald Matzka/dpa, Axel Heimken/dpa