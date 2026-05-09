Kuriose Konzert-Anfänge der Sportfreunde Stiller in Leipzig: "Raum, wo sieben Leute reinpassen"

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Vom Hinterraum auf die großen Bühnen. Die Sportfreunde Stiller haben es geschafft sich mit mehr als einem Hit in die Ohren und Herzen der Fans zu spielen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Vom kleinen Hinterraum auf die großen Bühnen. Die Band Sportfreunde Stiller hat es geschafft, sich mit mehr als einem Hit in die Ohren und Herzen ihrer Fans zu spielen. Dabei fing alles ganz klein an, wie sie im Leipziger Haus Auensee erzählten.

Peter Brugger (53) hatte sichtlich Spaß auf der Bühne.
Peter Brugger (53) hatte sichtlich Spaß auf der Bühne.  © Christian Grube

Peter Brugger (53), Flo Weber (51) und Rüdiger Linhof (53) feiern ihre "30 wunderbaren Jahren"-Tour und machten am Freitagabend den ersten von zwei Stopps in Leipzig.

Über 3000 Fans versammelten sich dazu in der restlos ausverkauften Konzertlocation. Und noch mehr: Die Nachfrage war so hoch, dass die Band sogar ein Zusatzkonzert in der Messestadt spielt.

Das sah zu Beginn ihrer Karriere noch ein wenig anders aus, wie sich der Sänger Peter Brugger erinnerte.

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Damals, 1996, traten sie bereits in der Leipziger Moritzbastei auf. Doch nicht etwa auf der Hauptbühne, sondern "in dem hinteren Raum, wo man erst durch acht andere Räume geht", scherzte der Sänger Peter Brugger.

"Diesen kleinen Raum, wo sieben Leute reinpassen, da haben wir unser erstes Konzert gehabt."

Seitdem ist viel passiert und ihre Fangemeinschaft rasant gewachsen. Grund dafür sind unter anderem Hits, wie "Ein Kompliment", "Applaus, Applaus" und "New York, Rio, Rosenheim", die sie den Leipzigern natürlich nicht schuldig geblieben sind.

Die Sportfreunde Stiller feierten 30 Jahre Bühnenjubiläum.
Die Sportfreunde Stiller feierten 30 Jahre Bühnenjubiläum.  © Christian Grube
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Am 30. Juni geht es mit einem Konzert auf der Parkbühne in Leipzig weiter
Am 30. Juni geht es mit einem Konzert auf der Parkbühne in Leipzig weiter  © Christian Grube

Abschied für kurze Zeit

Mit Songs, wie "Ein Kompliment" und "Applaus, Applaus" erlangten sie deutschlandweite Bekanntheit.
Mit Songs, wie "Ein Kompliment" und "Applaus, Applaus" erlangten sie deutschlandweite Bekanntheit.  © Christian Grube

Die Stimmung war ausgelassen am Freitagabend und die Fans von der ersten Minute, bis zum Schluss voll da. Besonders, als Peter einen Abstecher in die Menge gemacht hatte, war die Freude groß.

Doch auch sonst haben die Sportfreunde Stiller geliefert. Wenig Ansprachen, viel Musik war ihre Devise und so führten sie ihre Fans passend beginnend mit "Wunderbaren Jahren" durch den Abend.

Was folgte, war eine bunte Mischung ihrer Songs, darunter "Candlelight & Hardcore", "Hymne auf dich" und "Ti amo Italiano".

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Gegen 22.30 Uhr verabschiedete sich die Band von der Bühne, doch lange müssen ihre Fans nicht auf die Sporties verzichten, denn schon am 30. Juni geht es mit einem Open-Air-Konzert auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park weiter.

Titelfoto: Montage: Christian Grube

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