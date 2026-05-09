Kuriose Konzert-Anfänge der Sportfreunde Stiller in Leipzig: "Raum, wo sieben Leute reinpassen"

Leipzig - Vom kleinen Hinterraum auf die großen Bühnen. Die Band Sportfreunde Stiller hat es geschafft, sich mit mehr als einem Hit in die Ohren und Herzen ihrer Fans zu spielen. Dabei fing alles ganz klein an, wie sie im Leipziger Haus Auensee erzählten.

Peter Brugger (53) hatte sichtlich Spaß auf der Bühne. © Christian Grube

Peter Brugger (53), Flo Weber (51) und Rüdiger Linhof (53) feiern ihre "30 wunderbaren Jahren"-Tour und machten am Freitagabend den ersten von zwei Stopps in Leipzig.

Über 3000 Fans versammelten sich dazu in der restlos ausverkauften Konzertlocation. Und noch mehr: Die Nachfrage war so hoch, dass die Band sogar ein Zusatzkonzert in der Messestadt spielt.

Das sah zu Beginn ihrer Karriere noch ein wenig anders aus, wie sich der Sänger Peter Brugger erinnerte.

Damals, 1996, traten sie bereits in der Leipziger Moritzbastei auf. Doch nicht etwa auf der Hauptbühne, sondern "in dem hinteren Raum, wo man erst durch acht andere Räume geht", scherzte der Sänger Peter Brugger.

"Diesen kleinen Raum, wo sieben Leute reinpassen, da haben wir unser erstes Konzert gehabt."

Seitdem ist viel passiert und ihre Fangemeinschaft rasant gewachsen. Grund dafür sind unter anderem Hits, wie "Ein Kompliment", "Applaus, Applaus" und "New York, Rio, Rosenheim", die sie den Leipzigern natürlich nicht schuldig geblieben sind.