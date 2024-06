Unappetitliche Ansichten auf Augustusplatz: Will sich Leipzig so zur EURO 2024 präsentieren?

Dreckig und reparaturbedürftig: Am Augustusplatz sind bis zur EM 2024 noch einige Baustellen offen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - In zwei Wochen kommt die UEFA Euro 2024 in der Messestadt an und das Event wird mit einigen Feierlichkeiten zelebriert. Ein großer Teil der öffentlichen Veranstaltungen findet auf dem Augustusplatz statt. Dieser könnte bis dahin aber noch ein wenig auf Vordermann gebracht werden.

Die sogenannten "Milchtöpfe" haben ihre besten Jahre schon hinter sich. © Lutz Brose Bei einem Spaziergang über den Augustusplatz dürften Besuchern einige "Schmutzflecken" ins Auge stechen: Die sogenannten "Milchtöpfe", die Zugänge zu den Parkdecks der Tiefgarage unter dem Augustusplatz, sind voll mit Taubenkot, Graffiti-Tags, Stickern und anderen Verschmutzungen. Außerdem sind mehr als 30 Scheiben der Ein- und Ausgänge kaputt und teils nur dürftig abgedeckt. Dazu kommen Beschmierungen auf den Bänken in der Grimmaischen Straße, an der Oper und weiteren Gebäuden sowie an umliegenden Verkehrszeichen, was die Navigation für Besucher der Messestadt wohl etwas erschweren dürfte. Leipzig Kultur & Leute Jetzt ist es offiziell: Leipziger Kult-Club IfZ macht dicht - das sagen die Betreiber Auch die öffentlichen Telefonanlagen der Telekom sind stark verschmutzt und stehen teilweise noch unter Strom, obwohl sie schon im Januar 2023 abgeschaltet worden waren. Nicht gerade beste Voraussetzungen, um die EM-Gäste in Leipzig zu begrüßen!

Reinigungsteams sollen sich bis Mitte Juni um die beschmierten Wände nahe der Innenstadt kümmern. © Lutz Brose

Reinigungsteams bis Mitte Juni im Einsatz