Nach Brandstiftung unter dem Augustusplatz: So lange muss die Tiefgarage noch saniert werden

Leipzig - Mitte Februar setzten bisher unbekannte Feuerteufel mehrere Autos unterhalb des Augustusplatzes in Brand . Wie steht es heute um den Zustand der Tiefgarage?

Der Brand in der Garage hat seine Spuren hinterlassen. © Silvio Bürger

Wie TAG24 von einem Sprecher der Stadt Leipzig erfuhr, hatte sich das Amt für Bauordnung zuletzt am 16. Februar mit der Frage nach der Standsicherung und Statik des durch die Flammen angegriffenen Bereichs beschäftigt.

Vor Ort sei dann festgestellt worden, dass weder für die Garage noch den darüber liegenden Platz Gefahren bestehen: "Es wurden keine Abstützungsmaßnahmen veranlasst."

Die starke Verrußung an den Decken, Wänden und Böden des betroffenen Bereichs stelle das größte Problem dar und bedarf Reinigungsarbeiten, so der Sprecher weiter. Auch der durch die Hitze abgeplatzte Beton müsse erneuert werden, ebenso wie die in Mitleidenschaft gezogene elektrische Anlage.

Aktuell seien in der Tiefgarage 340 von 1244 Parkplätzen nicht nutzbar. Die Sanierungs- und Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai, danach sollen wieder alle Plätze verfügbar sein.

Der Sprecher wies zudem auf die derzeit auftretenden technischen Probleme bei der Datenübermittlung zwischen Parkhaus und Parkleitsystem hin. So kann es vorkommen, dass falsche Parkplatz-Anzahlen angezeigt werden.