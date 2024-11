Leipzig schwingt das Tanzbein: Opernball so britisch wie nie

Leipzig - Superstimmung, volles Parkett, Promi-Schaulaufen über den roten Teppich: Mehr als 2000 Gäste feierten am Freitag in der Leipziger Oper eine rauschende Ballnacht.

In bunten Farben erstrahlte am Freitag die Leipziger Oper - ein Vorgeschmack auf das, was sich innen abspielte. © Tobias Koch

Der 29. Leipziger Opernball stand in diesem Jahr unter dem Motto "Great, Britain!" - als Hommage an das Partnerland. Very british war auch das Programm - von "Rule, Britannia!" von Thomas Arne bis zu Dudelsackspieler Maximilian Göhring.

Insgesamt sieben Bühnen wurden bespielt, den Saal rockte die Band "Bell, Book & Candle", die erst vor wenigen Tagen auch bei der Hope Gala in Dresden auftrat. Als Mitternachtsact wird noch Tom Gaebel (49) für ein volles Parkett sorgen.

Moderiert wurde die Nacht von Malte Arkona (46), der seine TV-Karriere im "Tigerenten Club" begann.

Keine Ente, wer unter den Promis entdeckt wurde: "Rote Rosen"-Serienheld Sebastian Deyle (46) gesteht:

"Es ist mein erster Opernball überhaupt. Meine Leipziger Kollegin Laura Lippmann hat so geschwärmt, da konnte ich nicht widerstehen."