Lachmesse mit Kabarettistin Lisa Eckhart startet in Leipzig

Leipzig - Es darf wieder gelacht werden in Leipzig: Zur 34. Lachmesse werden 143 Künstlerinnen und Künstler aus der Humor- und Satireszene in der Stadt erwartet. Von Sonntag bis zur Abschlussgala am 27. Oktober stehen insgesamt 75 Veranstaltungen auf dem Programm, wie die Organisatoren mitteilten.