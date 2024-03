Massengrab in der City, Urnen-Fahrt mit Lastenrad: Leipziger Museum zeigt Ausstellung über den Tod

Leipzig - Nur der Tod ist sicher - das wussten auch bereits die Leipziger der zurückliegenden Jahrzehnte. Wie sich die Bewohner der Messestadt vor Hunderten von Jahren mit dem Thema des Lebensendes beschäftigt haben und welche Spuren davon noch heute in Leipzig zu sehen sind, könnt Ihr in der neuen Ausstellung "R.I.P - Die letzte Adresse" im Stadtgeschichtlichen Museum erfahren.

Seit dem 20.März und noch einschließlich bis zum 1. September 2024 ist "R.I.P. - Die letzte Adresse" von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. © Bildmontage: Stadtgeschichtliches Museum/ Markus Scholz

Der Tod in Kunst, Handwerk und Zahlen - die neue Ausstellung macht einen Streifzug quer durch die Stadtgeschichte von Leipzig und belichtetet alle Aspekte des (Ab-)Lebens der Bewohner der Messestadt.

So wurden die Toten zunächst beispielsweise stets in Leipziger Kirchhöfen begraben, um sie nahe bei ihren Angehörigen zu halten - zumindest so lange, bis Seuchen und das Bevölkerungswachstum Überhand nahmen und eine Auslagerung der Leichen vor die Tore der Stadt unausweichlich machten.

Die Ausstellung wartet mit einigen sehr anschaulichen Relikten aus früheren Zeiten auf, etwa Bildern und dekorativen Elementen, die aus den Haaren der Verstorbenen gefertigt wurden.

Es finden sich rechnerische Vergleiche der Kosten einer Beerdigung in den früheren Jahrhunderten und heute, außerdem Kunstwerke wie etwa von Max Klinger (*1857, †1920), die sich mit der damaligen Vorstellung von Tod beschäftigten.

Auch moderne Formen der Bestattung werden beleuchtet - etwa die unkonventionelle Beförderung von Urnen mit dem Lastenfahrrad durch das Leipziger Stadtgebiet.