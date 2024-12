"Meine Frau wäscht Autos": So verbringt Sachsens Gartensheriff Weihnachten

Leipzig - Heiligabend bei Familie Baumann! Der sächsische Gartensheriff Michael Baumann (61), bekannt aus Funk und Fernsehen, macht es sich über die besinnlichen Tage gemütlich mit seiner Familie. TAG24 weiß, was ansteht.

Michael Baumann (61) beim Aufstellen und Zurechtrücken des diesjährigen Weihnachtsbaums im Gartenverein. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

"Bei uns läuft's immer traditionell, klassisch und sehr familiär ab - auch, wenn mehr als die Hälfte schon weggestorben ist", erzählt der 61-Jährige, der größere Bekanntheit durch seine Auftritte als rigoroser Regeldurchsetzer in der Kabel-Eins-Sendung "Die Schrebergärtner" erlangte.

Blöd nur: "Meine liebe Frau hat natürlich die Ehre, mal wieder Heiligabend bis 16 Uhr Autos zu waschen. Da kommt natürlich fünf vor vier noch einer."

Danach wird das Ehepaar samt Tochter und Enkelin aber "zusammensitzen, über alte Zeiten quatschen, Fotos angucken. Die Kleine muss ein Gedicht aufsagen, dann sitzen wir in unserer Küche am Kamin", so Baumann.

Früher habe der Regelhüter auch mal Weihnachtsmann gespielt. "Als sie größer wurde, konnte ich es nicht mehr machen, weil ich ja dann nicht mehr dasaß. Ganz so dumm sind die Kinder ja nicht."

Ein paar Jahre kam ein fremder Mann mit rotem Mantel und langem weißem Bart. "Aber das zieht nicht mehr, die Zeiten sind vorbei. Seitdem mir meine neunjährige Enkelin den Fernseher einrichtet, brauch ich mit keinem Sandmännchen und auch mit keinem Weihnachtsmann mehr kommen."