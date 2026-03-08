Mit Bestechung zum großen Fan-Moment: Plötzlich steht Emilio bei Ben Zucker auf der Bühne
Leipzig - Wohl kaum eine andere Musikrichtung schafft es, die Deutschen über Generationen hinweg so zu vereinen, wie der Schlager. Das bewies auch Ben Zucker (42) am Samstagabend in Leipzig und bereitete einem kleinen Jungen direkt noch eine ganz besondere Erinnerung.
Gebannt blickten die rund 4500 Fans auf die dunkle Bühne der QUARTERBACK Immobilien ARENA. Warme Lichter, weißer Nebel, dann fiel der Vorhang und Ben Zucker spielte seinen ersten Song "Heute nicht!" an.
Unter den Fans in den ersten Reihen stand auch der kleine Emilio. Er hatte sich zuvor ein klares Ziel gesetzt und den Schlagersänger mit seinem "Tausche Bild gegen Geschenk"-Plakat direkt mal so überzeugt, dass er nur Momente später mit auf der Bühne stand.
"Geiler Typ", fasste Zucker zusammen, nachdem er seine zwei selbstgemalten Bilder in Austausch für das Foto in Empfang genommen hatte.
Dann ging es weiter. Von "Wer sagt das!", über "An diesen Tagen" und "Angelina", bis hin zu "Mein Berlin" und "Was ich will, bist du (Ohne dich)" schmetterte er einen Hit nach dem nächsten raus.
In den Pausen dazwischen war der 42-Jährige um keinen Scherz verlegen. "Ich freue mich jetzt auf die nächsten sechs bis acht Stunden", lachte er. Ganz so lange ging es dann allerdings doch nicht.
Persönliche Worte und große Gefühle bei Ben Zucker
Die Publikumsnähe behielt Benjamin Fritsch, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, bis zum Schluss bei. Während seine Backgroundsängerinnen das Lied "Take My Breath Away" performten, gesellte er sich zu seinen Fans und drehte anschließend eine Runde, als er "Du bist alles für mich" mit seiner markant rauen Stimme sang.
Die Fans dürften wissen, dass Ben Zucker seine Vergangenheit in dem Buch "Kämpferherz" verarbeitete. Zeilen daraus wurden das gesamte Konzert über immer wieder auf der Leinwand hinter ihm abgespielt und leiteten so zum Beispiel das nächste Lied ein.
Auf den wohl bekanntesten Song des Schlagersängers musste das Publikum bis ganz zum Schluss warten. Mit "Was für eine geile Zeit" beendete Ben Zucker gegen 21.45 Uhr seine Show.
Titelfoto: Montage: Lutz Brose