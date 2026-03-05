Zu Fuß nach Singapur: Deutscher Extrem-Wanderer sitzt in Kuwait fest
Leipzig/Kuwait-Stadt - Infolge des Iran-Krieges wurden die Reisepläne vieler Menschen unterbrochen oder verkompliziert. So auch beim bekannten Leipziger Weltenbummler Robert Friedrich.
Seit 368 Tagen befindet sich Robert Friedrich nun schon auf seiner Reise nach Singapur und hat Dutzende Länder bereist. Seine rund 35.000 Follower nimmt er dabei natürlich immer mit.
Das gilt auch für seine aktuelle Station in Kuwait. Da das Land direkt am Persischen Golf in unmittelbarer Nähe zum Iran liegt, ist die Sicherheitslage vor Ort angespannt. Robert Friedrich versichert aber: "Ich bin hier in bester Sicherheit, ich sitze das Ganze in Kuwait-City aus."
Sobald sich die Situation vor Ort wieder etwas entspannen sollte, wolle der "Mann mit dem Bart" nach Indien weiterfliegen und das Land in Richtung Nepal durchqueren - natürlich wie immer zu Fuß. In Nepal plane er dann auch ein Event für seine ebenso reisebegeisterte Community.
Seine Routen-Anpassung versah der Leipziger übrigens mit den Worten "Weltbewegendes neues Update" - womit er nach eigenen Angaben die aktuell "jammernden Schundfluencer" in Dubai und Co. aufs Korn nehmen wolle.
