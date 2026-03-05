Zu Fuß nach Singapur: Deutscher Extrem-Wanderer sitzt in Kuwait fest

Leipzig/Kuwait-Stadt - Infolge des Iran-Krieges wurden die Reisepläne vieler Menschen unterbrochen oder verkompliziert. So auch beim bekannten Leipziger Weltenbummler Robert Friedrich.

Der Leipziger Weltenbummler Robert Friedrich befindet sich momentan in Kuwait-Stadt. © Montage Screenshot Instagram/der_mann_mit_dem_bart

Seit 368 Tagen befindet sich Robert Friedrich nun schon auf seiner Reise nach Singapur und hat Dutzende Länder bereist. Seine rund 35.000 Follower nimmt er dabei natürlich immer mit.

Das gilt auch für seine aktuelle Station in Kuwait. Da das Land direkt am Persischen Golf in unmittelbarer Nähe zum Iran liegt, ist die Sicherheitslage vor Ort angespannt. Robert Friedrich versichert aber: "Ich bin hier in bester Sicherheit, ich sitze das Ganze in Kuwait-City aus."

Sobald sich die Situation vor Ort wieder etwas entspannen sollte, wolle der "Mann mit dem Bart" nach Indien weiterfliegen und das Land in Richtung Nepal durchqueren - natürlich wie immer zu Fuß. In Nepal plane er dann auch ein Event für seine ebenso reisebegeisterte Community.