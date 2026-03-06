Heiße Beats aus Jamaika: Sean Paul rockt Leipzig, aber nur kurz

Leipzig - Am Donnerstagabend spielte Dancehall-Ikone Sean Paul (53) in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena. Besonders lang stand er dabei allerdings nicht auf der Bühne. Mitgebracht hatte er seine bekanntesten Songs wie "Get busy", "Like Glue" und "Temperature", die den 53-Jährigen zu einem der international erfolgreichsten Künstler Jamaikas machen.

Am Donnerstag spielte Sean Paul (53) in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena. © Christian Grube

Die Fans warteten gespannt auf den Musiker, der unter anderem gemeinsam mit Rhianna (38), Beyoncé (44) oder Busta Rhymes (53) vielfach die Charts gestürmt hatte.

Mit kurzer roter Hose und oversized Jacke tanzte Sean Paul dann im Spotlight auf die Bühne und spielte mit "Baby Boy" gleich einen seiner größten Hits.

Teils stützte sich der 53-Jährige zwar ein wenig zu oft auf sein Playback, zeigte sich ansonsten doch in bester Form und gab körperlich alles.

Lautstarke Unterstützung erhielt er dabei den Abend über von einer textsicheren und tanzenden Menge, die jede seiner Club-Hymnen feierte.