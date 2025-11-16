Fans verhindern Schlimmeres beim Bühnensturz des Grafen: "Dann wäre ich heute nicht hier"

Leipzig - Nach dem großen Schreckmoment beim Comeback-Konzert am Donnerstag in Leipzig spielte Unheilig am Freitag im ausverkauften Haus Auensee erneut groß auf. Wie der Graf verriet, war dies jedoch nur dank beherztem Eingreifen seiner Fans möglich, die bei seinem Sturz von der Bühne am Vortag Schlimmeres verhindern konnten.

Die Show am Freitag war der zweite von insgesamt vier Terminen der Band in wenigen Tagen im Haus Auensee. Den gefährlichen Sturz vom Vortag ließ sich der Unheilig-Frontmann während des Konzerts am Freitag kaum anmerken. © Nico Schimmelpfennig

"Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir haben hier gestern schon mal gespielt und ich habe die Maße der Bühne falsch abgeschätzt", scherzte der Frontmann der Band aus Aachen zu Beginn des Konzerts.

Doch dann wurde seine Stimme ernst: "Ich kann mich nur bei den Menschen aus der ersten Reihe bedanken. Ich glaube, wenn die mich nicht festgehalten hätten, als ich runtergestürzt bin, dann wäre ich heute Abend nicht hier. Ihr habt mir den Arsch gerettet."

Was passiert wäre, wenn seine Fans nicht so heldenhaft reagiert hätten, wollte sich der Graf gar nicht erst ausmalen und bedankte sich vor Konzertbeginn persönlich bei seinen Rettern.

Denn auch so seien die Folgen des Sturzes mehr als schmerzhaft gewesen: "Ich bin abgestürzt, hier hingeflogen und mit dem Kopf und den Zähnen auf die Balustrade. Auf jeden Fall haben wir dann die Show weitergemacht. Nachher ging es dann in die Leipziger Uniklinik."