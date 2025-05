Open Air, Brauerei und Trinkspiele en masse: Das bietet der Männertag in Leipzig

Leipzig - Kaum ein Tag wird so zelebriert wie Himmelfahrt, oder besser gesagt "Vatertag" bzw. "Männertag". Natürlich locken zu diesem Anlass wieder viele verschiedene Veranstaltungen in Leipzig. Wer also keine Lust hat, den Tag nur am See zu verbringen, kann sich noch etwas Inspiration in unseren Tipps holen.