Party, bummeln, putzen? Dieses Wochenende ist in Leipzig garantiert für jeden was dabei

Von Emily Mittmann

Leipzig - Genauso abwechslungsreich wie das Wetter ist auch Leipzigs Programm für das Wochenende. Was in der Stadt so los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Lese-Club-Festival

Leipzig - Von Donnerstag bis Samstag findet in insgesamt zehn Städten Deutschlands, darunter Berlin, Köln, Rostock und Dresden, das Lese-Club-Festival statt. Dabei treffen 33 Autoren in 33 Leseclubs im ganzen Land verteilt auf die Leser ihrer Werke. Auch Leipzig ist Teil der Veranstaltung und begrüßt am Wochenende fünf Autoren. Andreas Dorau, Maria Jansen, Teresa Präauer und Julia Friese freuen sich auf interessante Diskussionen über ihre Bücher in spannenden Locations. Einer der bekanntesten Autoren des Festivals "Ahne" wird um 19.30 Uhr in der Moritzbastei seinen ersten Roman "Wie ich einmal lebte" vorstellen. Im Ticketpreis von 28,95 Euro ist immer auch das jeweilige Buch der Veranstaltung inbegriffen, das den Leseratten dann per Post zugeschickt wird und bei rechtzeitiger Bestellung auf der Seite des Festivals bis zum Event gelesen werden kann.



Riesige Pferdeshow für Klein und Groß

Altlindenau - Natürlich bietet die Stadt Leipzig auch den Kleinen Programm. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Pferdeshow für die ganze Familie? Ab Donnerstag bis Montag können KIKA-Fans ihren Serienhelden Yakari und seinen besten Freund Kleiner Donner auf dem Kleinmesseplatz hautnah erleben. In einem besonderen und in Europa einzigartigen Live-Event erweckt Wille Entertainment seit 2018 die Zeichentrick-Serie auf der Deutschland-Tour zum Leben, natürlich auch mit waschechten Pferden. Die Show zeigt ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier, was sich in großen Szenen mit bis zu 18 Pferden und gefühlvollen Momenten zwischen den beiden Freunden Yakari und kleiner Donner zeigt. Insgesamt wirken bei dem Ensemble 60 zwei- und vierbeinige Schausteller mit, die garantiert nicht nur Yakari- und Pferdefans begeistern werden.

Yakari, Regenbogen und kleiner Donner sind schon gestriegelt, frisiert und bereit für die Show. © PR

Bewegung an der frischen Luft - Gut für Körper und Gewissen?

Leipzig - Wer sich für sich und die Familie für das Wochenende doch etwas Aktiveres wünscht, kann die überschüssige Energie in etwas Gutes stecken. Denn am Samstag startet Leipzigs traditioneller Frühjahrsputz. Insgesamt gehen die Aufräumaktionen vom 25. März bis 1. April und nach den Osterferien vom 22. bis 29. April. Den Start gibt am Samstag eine gemeinsame Reinigungsaktion der Stadt, der Stadtreinigung und dem Stadtverband der Kleingärtner, die gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern den Kleingartenpark Südost aufräumen wollen. Auch Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal will bei den Arbeiten mit anpacken. Treff ist um 9.30 Uhr im Kleingartenverein "Immergrün". Neben der Eröffnung im Kleingartenpark finden auch in Grünau und Gohlis noch Aktionen statt. Alle sollen gegen 12 Uhr enden, sodass jeder Helfer pünktlich sein Mittagessen bekommen kann. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich, da grundsätzlich gilt: je mehr, desto besser! Wenn Ihr neugierig geworden seid und Lust habt, die Stadt von dem ganzen Müll zu befreien, findet Ihr weitere Informationen auf der Seite der Stadt Leipzig.

Um dem Müll den Kampf anzusagen, veranstaltet Leipzig wieder seinen alljährlichen Frühjahrsputz. (Symbolbild) © dobledphoto/123RF

Kunstausstellung mal anders

Lindenau - Doch auch an Kultur soll es an einer ausgewogenen Wochenendplanung nicht fehlen. Wer jetzt schon gelangweilt weiterscrollt, verpasst was, denn die Gustav Klimt Ausstellung "Gold Experience" ist nicht mit dem normalen Museumsrundgang zu vergleichen. Mithilfe riesiger Projektion und außergewöhnlicher Soundtracks gelingt es der multisensorischen Ausstellung, seine Besucher komplett in die schillernde Welt der aufregenden Werke eintauchen zu lassen. Der Rundgang ist in verschiedene Themenbereiche, wie etwa die Landschaftswelten, Klimts Atelier oder "Garten Eden", gegliedert. Gestaltet und realisiert wurde das Projekt von dem Kreativstudio "The Fake Factory", das sich auf Videokunst und die Verwendung neuer Medienkunst zur Erzeugung beeindruckender Erfahrungen spezialisiert hat. Bis zum 28. Mai kann die außergewöhnliche Ausstellung noch besucht werden. Aufgrund der großen Nachfrage raten die Kunst-Liebhaber, sich vorab Tickets zu bestellen. Diese können auf der Seite des Kunstkraftwerks online vorbestellt werden.

Sorgen wegtanzen

Eines findet man in Leipzig auf jeden Fall, und das ist: Party, Party, Party. Am Samstag lädt der Spizz Keller ab 22 Uhr zum Tanzen zur Dance Monkey Veranstaltung ein. Anlass dafür gibt der Ende des Monats. Das Ziel des Abends sei es, all die Belastung der Klausurenphase, den Alltagsstress einfach wegzutanzen. Bei der Musik soll mit Clubhits, Charts, Pop und Alltime Classics für jeden was dabei sein. Für alle, denen das zu langweilig ist, bieten die Korean Nights der Provokateur Bar etwas Abwechslung. Den ganzen Abend läuft die Lieblingsmusik aller K-Pop-Fans. Die Bar bietet, neben dem für das Thema perfekt geeigneten Ambiente, einige zum Thema passende Features, wie das traditionelle Getränk Soju, über die ihr auf Instagram auch noch selbst mitentscheiden könnt. Auch Musikwünsche heißen die Veranstalter auf ihrem Account willkommen. Kostenlos zu den Tickets, die Ihr Euch für 15 Euro auf TixforGigs besorgen könnt, bekommt Ihr einen Kirsch-Shot zum Warmwerden dazu. Mit Muttizettel und Begleitperson ist der Eintritt auch schon ab 16 möglich, dann natürlich aber ohne Schnaps. Los gehts am Samstag ab 22 Uhr.

Doch lieber in Ruhe über den Antikmarkt schlendern?

Markkleeberg - Für alle, die lieber eine Auszeit von all den Partys und Lärm haben wollen, ist ein bisschen trödeln und bummeln genau das richtige. Auch an diesem Wochenende laden wieder verschiedene Trödelmärkte zum Schlendern ein. Wie zum Beispiel der Agra Antikmarkt in Markkleeberg. Am Samstag und Sonntag zeigen auf Deutschlands größten mobilen Kultmarkt wieder 500 bis 1000 Händler, was sie an Antiquitäten und Raritäten zu bieten haben. Seit 30 Jahren lässt der Leipziger Antik-Flohmarkt Sammlerherzen schneller schlagen. Von 7 bis 15 Uhr können alle Retro-Fans und Neugierig-gewordene kostenlos den Markt besuchen. Mehr Informationen zu Anfahrt, Parken und vielem mehr findet Ihr auf der Seite des Marktes.

Deutschlands größter mobiler Kultmarkt ist ein Paradies für jeden Sammler und Retro-Fan. (Symbolbild) © 123RF/thomasstockhausen

Sonntagabend und immer noch nicht ausgetobt?

Zentrum Nord-West - Auch am Sonntagabend kann man in der Messestadt noch was erleben. Im Rahmen seiner Plan-A Tour begeistert Johannes Oerding (41) Tausende seiner Fans. Nun will der Popsänger auch die Leipziger Quarterback Immobilien Arena füllen. Johannes Oerding gilt als einer der erfolgreichsten Popsänger Deutschlands. Seine Texte bewegen gefühlvoll Jung und Alt und holten ihm schon mehrfach Platin und Gold. Sein musikalisches Können verschaffte ihm auch schon den ein oder anderen Job im Fernsehen. Bei "Sing meinen Song" führt er als Gastgeber Deutschlands bekannteste Musiktalente durch die Show und bei "The Voice of Germany" sucht er regelmäßig nach musikalischen Nachwuchstalenten. Doch auch wenn seine Fans es lieben, ihn im Fernsehen zu sehen, wird es nach langer Pause mal wieder Zeit für ein paar Live-Auftritte. Das ließ sich der Wahl-Hamburger nicht zweimal sagen: Insgesamt durch 17 deutsche Städte und deren Arenen führt ihn seine Tour. Da die Tickets so kurzfristig nicht mehr zustellbar sind, könnt Ihr diese nur noch an der Abendkasse an der Arena bekommen.

In insgesamt 17 deutschen Städten füllt der "The Voice"-Juror ganze Arenen - nun auch die Leipziger Quarterback Immobilien Arena. © Hendrik Schmidt/dpa