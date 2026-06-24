Reise durch Großbritannien: Das erwartet Euch beim diesjährigen "Klassik airleben"

Leipzig - Am 3. und 4. Juli ist es wieder so weit: Bereits zum 17. Mal verwandelt sich das Rosental in Leipzigs schönsten Freiluft-Konzertsaal, wenn das Gewandhausorchester zum Abschluss seiner Saison erneut zum "Klassik airleben" lädt.

Am 3. und 4. Juli lädt Leipzigs Gewandhausorchester wieder zu "Klassik airleben" ins Rosental. © Gerber/Gewandhaus

Wie in den vergangenen Jahren können sich Besucher auch diesmal auf zwei Sommerabende voller Musik bei entspannter Picknickatmosphäre freuen.

Das Gewandhausorchester wolle sich dabei in diesem Jahr auf eine musikalische Reise durch Großbritannien begeben. "Unter dem Motto 'From Britain with Love' erklingen Werke, die wie geschaffen sind für einen sommerlichen Abend im Rosental: majestätisch, lyrisch, humorvoll und voller Fernweh", hieß es in einer Mitteilung der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, die am Dienstag verschickt wurde.

Passend dazu übernimmt Dirigent Vasily Petrenko die musikalische Leitung, der viele Jahre das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra leitete.

Am 4. Juli lädt das Gewandhaus Brass Quintett zudem schon ab 16 Uhr zum Familiennachmittag, bei dem Kinder und Familien im Rosental Instrumente ausprobieren, eine musikalische Bastelstraße erkunden und in den Zwergen-Konzerten jede Menge Musik erleben können.