Sachsen fördert Website für ethische Pornos: Warum die Hilfe für "Porn Better" genau richtig ist

Die Website "Porn Better" erhält Hilfe vom Land Sachsen. Die AfD will den Geldhahn lieber zudrehen. Gegenüber TAG24 äußerten sich die Gründerinnen nun dazu.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Website "Porn Better" aus Leipzig empfiehlt ethische Pornografie abseits des Mainstreams. Für ihr Projekt erhalten die Gründerinnen Esti (36) und Luna (33) seit Oktober 2022 Unterstützung durch das Sächsische Wirtschaftsministerium. Das rief zuletzt die AfD auf den Plan, die den Geldhahn zudrehen wollte. Gegenüber TAG24 äußerten sich die Köpfe hinter "Porn Better" nun zu der Kritik - und erklärten, warum diese fehl am Platz ist.

"Lust auf Porno?" Mit dieser Frage lockt die Website "Porn Better". Geboten wird hier ethische Pornografie. Die Betreiberinnen sichten alternative Pornoseiten abseits des Mainstreams und geben anhand eines Kriterienkataloges Empfehlungen. © PR "Jaaaaah, es stimmt wirklich. Der Freistaat Sachsen subventioniert politisch korrekte Pornos", tönte die sächsische AfD-Fraktion Mitte Juni auf ihrem Twitter-Kanal. Vorausgegangen war eine Anfrage im Landtag, auf die Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (49, SPD) die Förderung bestätigte. Die Rechtspopulisten sprachen bereits während der Sitzung von "Steuergeldverschwendung", forderten später auf Twitter: "Fördern Sie den Straßenbau statt Porno-Seiten!" "Ich kann den Reflex nachvollziehen, dass die Menschen erstmal stutzig sind, wenn sie hören, dass unsere Seite Förderung bekommt", sagte Esti gegenüber TAG24. "Aber das zeigt ja auch, wie wichtig es ist, dass so eine Seite existiert." Anders als bei den Mainstream-Seiten geht es bei "Porn Better" nicht darum, so viele Filme wie möglich anzubieten, im Gegenteil. "Es ist eine Seite, die Menschen niedrigschwellig Zugang ermöglichen soll zu fair produzierten, ethischen Pornos und zwar in allen möglichen Genres", erklärte Luna und Esti ergänzte: "Wie eine Suchplattform für ethische Pornos, wo wir regelmäßig neue Rezensionen veröffentlichen." Leipzig Kultur & Leute Festival-Sommer: Kleinstadt bei Leipzig wird von Gruftis und Metal-Fans überrannt Die Betreiberinnen sichten alternative Angebote, bewerten diese nach ethischen Kriterien und geben Empfehlungen. Dazu sprechen sie auch mit Darstellerinnen und Darstellern, um einen Einblick in die Arbeitsbedingungen bei den Drehs zu erhalten. Eigene Filme werden nicht produziert. Die Seite versteht sich vielmehr als Bildungsangebot "zu Themen, auf die man achten kann, wenn man auf seinen Porno-Konsum ein bisschen achten möchte", beschreibt es Esti.

"Porn Better"-Gründerinnen zu Kritik: "Das ist äußerst fragwürdig"

Anfang des Jahres gründeten Esti (36, links) und Luna (33) "Porn Better". Für ihr Projekt erhalten die Leipzigerinnen aktuell Unterstützung durch das Sächsische Wirtschaftsministerium. © Christian Grube Das Angebot von und die Nachfrage nach ethischer Pornografie habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Gleichzeitig, mahnen Esti und Luna, gäbe es noch immer einen Überfluss an sexistischen, rassistischen, diskriminierenden und teils sogar illegalen Inhalten. Mit ihrer Seite wollen sie die Debatte um Pornos mehr in den Fokus rücken und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Pornografie keinesfalls verwerflich ist. "Wenn man einfach sagt, dass Porno kategorisch böse ist, dann wird man erstens der Realität nicht gerecht und zweitens ermöglicht man ja überhaupt keinen Diskurs darüber, wie es denn besser gemacht werden kann." Leipzig Kultur & Leute Über 30 Jahre im Amt: Direktor der Leipziger Buchmesse hört auf Pornografie werde heutzutage gesellschaftsübergreifend konsumiert. "Gleichzeitig ist es ein Bereich, für den noch immer die wenigste Medienkompetenz vorhanden ist, weil es den Leuten peinlich ist. Scham ist jedoch der falsche Ausgangspunkt, weil sie letztendlich nur dazu führt, dass das Thema weiter totgeschwiegen wird und sich eben nichts verbessert." Vorwürfe der AfD, "Porn Better" würde "woke Pornos" machen, weisen die beiden Gründerinnen dabei entschieden von sich. "Erstens machen wir keine Pornos. Zweitens ist es äußerst fragwürdig, wenn die unseren Einsatz dafür kritisieren, dass Pornos nicht menschenverachtend sein sollen."

