Sänger setzt Statement trotz Morddrohungen: "Hätte es genau so wieder geschrieben"
Leipzig - Mit bemerkenswerter Leichtigkeit schafft es Zartmann (Alter unbekannt) durch seine Songs den Nerv der Zeit zu treffen. Das bewies der Musiker am Mittwochabend, als er die Leipziger Konzertlocation Haus Auensee zum Beben brachte - unter anderem mit einem Statement, für das er in der Vergangenheit viel Hass einstecken musste.
Es ist der Song "meinen die uns", der Zartmann so wichtig ist, dass er ihn gleich zweimal spielte.
Darin die wohl prägnanteste Zeile: "Ich schrei': 'Fick die AfD', ich frag' mich wirklich, wer die wählt" - die gut 3000 Zuschauer sangen nicht einfach nur mit, sie brüllten es raus.
Doch so viel Zuspruch der Sänger in diesem Moment bekommt, so viel Hass musste er in den sozialen Medien dafür erfahren, dass er sich gegen die rechte Partei ausgesprochen hat. Er habe sogar Morddrohungen dafür erhalten.
Trotzdem stellt Zartmann klar: "Wisst ihr was, ich hätte es genau so getan. Ich hätte es genau so wieder geschrieben."
Dann feierte er weiter, als hätte er gerade den Spaß seines Lebens auf der Bühne. Mit einer Unbeschwertheit, die nur anstecken konnte.
Zartmann im ausverkauften Haus Auensee: "Es ist so verdammt viel Energie hier"
Dass die meisten Fans von "Wunderschön" über "Rotkäppchen" bis hin zu "eehhhyyy" eine ganze Bandbreite seiner Songs auswendig konnten, blieb auch dem Bambi-Gewinner nicht unbemerkt.
"Es ist so verdammt viel Energie hier", freute sich Zartmann über die Stimmung. Damit hätte er es nicht besser treffen können.
Welcher Sänger kann schon von sich behaupten, dass er annähernd das gesamte Konzert über vom Gesang aus dem Publikum nicht nur unterstützt, sondern regelrecht übertönt wurde?
"Je kleiner, desto persönlicher", freute sich Zartmann und stand wenig später mitten in der Menschenmenge, um von dort aus die nächsten Songs zu performen.
Abgesehen von zwei Konfettibomben und etwas Pyrotechnik setzte der Rapper auf seine Präsenz, die zusammen mit der Band ganz problemlos den Raum ausfüllte.
Seinen bekanntesten Song "tau mich auf" blieb Zartmann den Fans natürlich nicht schuldig, bevor er sein restlos ausverkauftes Konzert beendete.
Titelfoto: Montage: PR/Landstreicher Kulturproduktionen GmbH