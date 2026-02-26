Sänger setzt Statement trotz Morddrohungen: "Hätte es genau so wieder geschrieben"

Leipzig - Mit bemerkenswerter Leichtigkeit schafft es Zartmann (Alter unbekannt) durch seine Songs den Nerv der Zeit zu treffen. Das bewies der Musiker am Mittwochabend, als er die Leipziger Konzertlocation Haus Auensee zum Beben brachte - unter anderem mit einem Statement, für das er in der Vergangenheit viel Hass einstecken musste.

Mittwochabend spielte Zartmann im Leipziger Haus Auensee. (Archivbild) © PR/Landstreicher Kulturproduktionen GmbH

Es ist der Song "meinen die uns", der Zartmann so wichtig ist, dass er ihn gleich zweimal spielte.

Darin die wohl prägnanteste Zeile: "Ich schrei': 'Fick die AfD', ich frag' mich wirklich, wer die wählt" - die gut 3000 Zuschauer sangen nicht einfach nur mit, sie brüllten es raus.

Doch so viel Zuspruch der Sänger in diesem Moment bekommt, so viel Hass musste er in den sozialen Medien dafür erfahren, dass er sich gegen die rechte Partei ausgesprochen hat. Er habe sogar Morddrohungen dafür erhalten.

Trotzdem stellt Zartmann klar: "Wisst ihr was, ich hätte es genau so getan. Ich hätte es genau so wieder geschrieben."

Dann feierte er weiter, als hätte er gerade den Spaß seines Lebens auf der Bühne. Mit einer Unbeschwertheit, die nur anstecken konnte.