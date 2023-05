Schauen, gucken, staunen: Am Wochenende gibt es in Leipzig viel zu sehen!

Leipzig garantiert Euch an diesem Wochenende echte Abwechslung. In den TAG24-Veranstaltungstipps erfahrt Ihr, was in der Messestadt geht.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Beim Oldtimer-Treff, auf dem Trödelmarkt und im Theater gibt es für Euch wahre Schätze zu sehen. Aber auch musikalisch garantiert Euch Leipzig an diesem Wochenende echte Abwechslung, ob zum Headbangen oder einfach zum Genießen. In den TAG24-Veranstaltungstipps erfahrt Ihr, was in der Messestadt geht.

Schauspiel für die Kids

Das Theater der Jungen Welt am Lindenauer Markt zeigt am Samstag und Sonntag um 16 Uhr das Stück "Frederick und Alexander". Bei wem das nicht klappt, der schafft vielleicht die 11 Uhr-Vorstellung von "Fische und süßer Brei" am Sonntag. Das Stück zeigt eine Entenfamilie und einen Fischschwarm. Außerdem lädt die Deutsche Nationalbibliothek am internationalen Museumstag zum Briefe Falten ein. Dabei können Klein und Groß nach Vorlagen kunstvolle Briefe gestalten und das Schreiben mit Feder und Co. ausprobieren. Mehr Informationen findet Ihr auf Prinz.de.

Festival plus Aftershowparty

Im Rahmen des Leipziger Mahlerfestivals dreht sich vom 11. bis zum 29. Mai alles um die Werke Gustav Mahlers, besonders im Gewandhaus, welches dessen Symphonien wieder aufleben lässt.

Im Zuge dessen veranstaltet die Moritzbastei das Wunderhorn Festival, das von Freitag bis Montag die Musiker des Mahlerfestivals zu besonderen Konzerten zusammenbringen will. Die Konzerte finden nach den offiziellen Veranstaltungen im Gewandhaus als Aftershow in der benachbarten Moritzbastei statt.

Im Rahmen des Mahlerfestivals lässt das Gewandhaus die Werke des Gustav Mahlers noch einmal aufleben. © Jan Woitas/dpa

Ob Schlager, Metal oder Pop

Im Haus Auensee lädt Helmut Lotti am Samstag ab 20 Uhr zum Konzert. Der 53-jährige belgische Crossover- und Popsänger landete beispielsweise mit Songs wie "Du, nur Du allein" und "Danny Boy" wahre Hits. Karten könnt Ihr noch online ergattern. In eine andere Richtung hingegen geht es bei der schwedischen Metal Band "Dead By April". Aus Göteborg kommen die Musiker am Samstag um 20 Uhr in den Hellraiser nach Leipzig. Tickets findet Ihr online. Etwas gediegener wäre es dann bei Jupiter Jones. Sie bewegen am Samstag ab 20 Uhr mit dem Titel "Still" das Täubchenthal. Auch dafür könnt Ihr Euch online noch Karten vorbestellen.

Besonders mit dem Song "Still" wurden sie bekannt. Am Samstag spielen Jupiter Jones im Täubchenthal. © The Zitterman/Neumann Public Relations/dpa

Einfach mal so richtig abfeiern?

Wer von all dem Zuschauen und Zuhören dann doch die Nase voll hat und selbst mal richtig abwackeln will, wird auch in der Messestadt fündig Im alten Stadtbad könnt ihr am Samstag bei der XXL Summer Opening Party auf vier Floors den Sommer feiern. Dabei versüßen Euch die coole Deko, Knicklichter, eine Fotowand und ein Foodtruck die Party-Laune. Auf leipzigtickets.de könnt Ihr schon vorab Tickets schnappen. Wenn Ihr aber etwas speziellere Musikwünsche habt, werdet Ihr vielleicht im Tanzcafé Ilses Erika oder im Elipamanoke fündig. Im Tanzcafé könnt Ihr Euch am Samstag auf Interpreten wie Die Ärzte oder die Arctic Monkeys freuen, denn das Ilses Erika legt entweder Hits der Neuen Welle oder Indie-Songs auf. Kontrastprogramm dazu bietet das Elipamanoke, das am Samstag zum "Urban Bass Bungle" lädt, wenn DJ und Producer Levela aus Brighton die britischen Bässe nach Leipzig bringt.

Zwischen Kunst, Kult und Kitsch

Am Samstag und Sonntag könnt ihr dann auf der riesigen Fläche des AGRA Antikmarktes Euren Katern "aus-schlendern" und vielleicht nebenbei den ein oder anderen Schatz entdecken. Der Antikmarkt auf dem alten AGRA-Messegelände gehört zu den Top 10 größten und schönsten Europas. Zwischen 500 und 1000 Händler stellen am Samstag und Sonntag von 7 Uhr bis 15 Uhr ihre schönsten Antiquitäten zur Schau. In zwei großen Messehallen mit je 5000 Quadratmetern Fläche könnt Ihr feilschen und bummeln, was das Zeug hält. Der Eintritt ist dabei frei und für nur fünf Euro könnt Ihr direkt am Gelände parken. Auf dem ganzen Gelände verteilt stehen internationale Imbisse, Cafémobile und frisch gezapftes Bier für Eure Wochenend-Versorgung bereit. Mehr Informationen findet Ihr auf leipzig-Leben.de.

Bummeln und Trödeln könnt Ihr am Samstag und Sonntag von 7 Uhr bis 15 Uhr auf dem AGRA-Antikmarkt. (Symbolbild) © 123rf/erix2005

Weiter geht es mit schönen alten Dingen beim Autotreffen in Rückmarsdorf. Seit April kommen an jedem dritten Sonntag des Monats wieder alle Oldies auf Rädern zusammen und auch an diesem Sonntag ist es wieder so weit. Am Burger King in Rückmarsdorf treffen sich alle mit einem Gefährt, das mehr als 25 Jahre auf dem Buckel hat. Ab 15 Uhr geht es los und natürlich sind auch alle Schaulustigen willkommen. Mehr Informationen findet Ihr auf der Facebook-Seite der Oldtimer-Fans.

Seit April treffen sich die Oldtimer-Fans wieder an jedem dritten Sonntag im Monat am Burger King in Rückmarsdorf. (Symbolbild) © 123rf/kmiragaya