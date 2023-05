Schiller in Leipzig: Iranische Gastmusikerin sorgt für Gänsehaut-Moment

Leipzig - Schiller ist wieder auf Tour! Das erfolgreichste deutsche Elektro-Dreampop Projekt unter der Federführung von Christopher von Deylen (52) hat im März mit "Illuminate" sein mittlerweile 13. Studioalbum veröffentlicht. Vier Jahre nach der letzten "großen" Hallentournee ist er nun wieder unterwegs. Am Mittwochabend gastierte der Hamburger in der Arena Leipzig .

Christopher von Deylen (52) alias Schiller war am Mittwochabend im Zuge seiner "Illuminate"-Tour zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Christian Grube

Sphärische Klänge und ein von Bühnennebel gedämpftes Licht umwabern Leipzigs größte Konzerthalle. Pünktlich 20 Uhr geht das Licht aus und nach und nach kommt die siebenköpfige Band auf die Bühne.

Etwas ungewohnt gibt es im Intro ein Medley der bekanntesten Hits. Direkt danach folgt der beste Track vom aktuellen Album "Empire of Light". Hier kann Gitarrist Günther Haas erstmals mit seinem tollen Spiel glänzen. Im Gegensatz zu den letzten Touren bekommt die Gitarre wieder deutlich mehr Raum.

Die Lichtshow wird gleich von Anfang an voll ausgefahren. Da explodieren die Lichter, Laserstrahlen bilden lange Lichtsäulen in der Arena.

Leider ist der Sound nicht so glasklar wie in den vergangenen Jahren. Früher wurde auf den Konzerten immer mit Surround Sound geworben, dieses Mal gab es nur Boxen von vorn. Das macht sich gelegentlich in einem undifferenzierten Klang bemerkbar.



Toller Höhepunkt ist der Auftritt der iranischen Künstlerin Yalda Abasi – welche Christopher von Deylen vor einigen Jahren in Teheran kennenlernte. Hier greift der Künstler das einzige Mal zum Mikrofon und gibt eine Anekdote zum Besten: Da es im Iran verboten ist, dass Frauen singen, mussten die Aufnahmen mit Abasi aus dem Land geschmuggelt werden. Dafür gab’s mächtig Applaus.